Coronavirus Italia: oggi altri 4.021 casi e 72 vittime, tasso di positività all’1,3%

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Toscana 279 nuovi e sei decessi

In Toscana sono 279 i nuovi casi Covid (266 confermati con tampone molecolare e 13 da test rapido antigenico), che portano il totale a 277.279 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Oggi sono stati eseguiti 7.099 tamponi molecolari e 10.417 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,6% è risultato positivo. Sono invece 5.173 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 9.084, -3,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 420 (16 in meno rispetto a ieri), di cui 57 in terapia intensiva (1 in più). Oggi si registrano anche sei nuovi decessi.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, le persone in isolamento domiciliare e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

Basilicata, 58 contagi e 1 decesso

In Basilicata i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2 sono 58, su un totale di 955 tamponi molecolari, e si registra un decesso per Covid-19. Lo rende noto la task force regionale con il bollettino riferito alle ultime 24 ore. I lucani guariti o negativizzati sono 49. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 50 (-3) di cui 4 in terapia intensiva mentre gli attuali positivi sono in tutto 1.267 (+1). Per la vaccinazione, sono state effettuate 2.394 somministrazioni ieri. Finora 411.433 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (74,4 per cento) mentre 346.054 hanno completato il ciclo vaccinale (62,5 per cento), per un totale di 757.486 somministrazioni effettuate.

Le 5 regioni con più casi giornalieri L'ordine dipende dal numero di nuovi casi oppure, scegliendo il menu, dalla percentuale di positività al tampone o dal rapporto tra nuovi casi e popolazione regionale (dato ogni 100.000 abitanti) Loading...

Ricoveri in calo in Umbria, leggero aumento dei positivi

Scendono i ricoveri in Umbria per covid, ma leggero aumento degli attualmente positivi. È quanto emerge dai dati giornalieri diffusi dalla regione Umbria relativi alla situazione sanitaria a livello regionale. Situazione che, nelle ultime settimane, si è mantenuta tendenzialmente stabile, con poche oscillazioni e indici gravità sotto controllo. Attualmente, risultano ricoverati nei reparti covid 53 pazienti, tre in meno rispetto a ieri, di cui sette, dato invariato, in terapia intensiva. Si registra tuttavia un nuovo decesso. Nelle ultime ventiquattro ore, sono emersi 74 nuovi positivi e 67 guarigioni. Gli attualmente positivi sono 1353, in aumento di sette unità rispetto al giorno precedente.

Scuola, Lazio avvia test salivari: “Così positivi subito isolati”

Al via nel Lazio i test salivari in alcune scuole campione. “Il monitoraggio interesserà circa 30mila alunni e verrà effettuato ogni 2 settimane. Si tratta di prelievi salivari di natura molecolare che vengono processati in laboratorio, e il risultato si ha in 24 ore. Le operazioni sono molto semplici, non invasive. Qualora ci fosse un caso positivo, verrebbe immediatamente isolato insieme ai suoi contatti più stretti. Questa attività serve per intervenire in maniera puntuale e preventiva, per evitare che si vada incontro a chiusure di interi plessi scolastici”. Lo ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, che oggi ha visitato l'Istituto comprensivo Scuola G. Pallavicini a Roma. “Quest’anno - ha aggiunto - la novità è che l'anno scolastico parte con oltre il 98% del personale docente e non docente vaccinato, e anche una buona parte degli alunni. Sicuramente c'è uno scudo maggiore, una difesa maggiore rispetto all'anno scorso”.

In Abruzzo 87 nuovi positivi e 160 guariti

Sono 87, di età compresa tra 3 e 94 anni, i nuovi positivi al Covid in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 80.284. Il totale risulta inferiore in quanto sono stati eliminati sei casi, comunicati nei giorni scorsi, risultati duplicati o in carico ad altra Regione. Non ci sono nuovi decessi e il bilancio dei morti resta fermo a 2.535. Gli attualmente positivi (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 2.093 (-79 rispetto a ieri): nel totale sono ricompresi anche 407 casi riguardanti pazienti persi al follow up dall'inizio dell'emergenza, sui quali sono in corso verifiche. 73 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 7 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2.013 (-77 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.