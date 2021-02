Coronavirus, ultimi dati: in Italia 14.218 nuovi casi e 377 morti Il bollettino del ministero della Sanità sulla base dei 270.507 test elaborati. Tasso di positività al 5,2%

Coronavirus, i vaccinati alla data del 5 febbraio 2021

Sono 14.218 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 di venerdì 5 febbraio e portano il totale, dall'inizio della pandemia, a quota 2.611.659 (+0,55% giorno su giorno). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 377 così da totalizzare le 90.618 unità da febbraio a questa parte (+0,42%). Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 429.118 (-0,27%) e di questi 19.575 ricoverati con sintomi (168 in meno, -0,85%) e 2.142 in terapia intensiva (nove in meno, -0,42%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 407.401 (-0,24%). Dimessi e guariti nelle 24 ore sono stati 14.995. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 270.507 tamponi effettuati contro i 270.142 di giovedì 4 febbraio. Il tasso di positività si attesta così al 5,2% contro il 5,05% del giorno precedente.

Veneto, ancora 668 contagi

Il Veneto registra 668 nuovi contagi Covid nelle ultime 24 ore, per un totale dall’inizio dell’epidemia che raggiunge quota 315.509. Frena rispetto ai giorni scorsi il numero dei decessi: sono 25 in più rispetto a giovedì, per numero complessivo di 9.190 vittime, tra ospedali e case di riposo. Lo riferisce il bollettino della Regione. Prosegue la discesa dei dati clinici: nei reparti non critici degli ospedali sono ricoverati 1.746 malati Covid (-21).

In Umbria altri 443 casi nell’ultimo giorno

Tornano a crescere i nuovi casi Covid giornalieri in Umbria, 443 nell’ultimo giorno, più 19 per cento rispetto a giovedì secondo quanto riporta il sito della Regione. Il totale dall’inizio della pandemia è 37.751. Segnalati altri dieci morti, 823, e 226 guariti, 30.530, con gli attualmente positivi ora 6.398, 207 in più del giorno precedente. Sono stati processati 3.888 tamponi e 4.761 test antigenici. Il tasso di positività è del 5,1 per cento sul totale (giovedì 4,9) e dell’11,3 sui soli molecolari (10,1). Continua la crescita dei ricoverati in ospedale, 443, cinque in più, mentre rimane stabile a 66 il numero dei pazienti in terapia intensiva.

Nelle Marche 414 positivi

Sono 414 i positivi al covid rilevati nelle ultime 24ore nelle Marche tra le nuove diagnosi. Il Servizio Sanità della Regione ha comunicato che nelle ultime 24ore «sono stati testati 4.729 tamponi: 3.107 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1.497 nello screening con percorso antigenico) e 1.622 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari al 13,3%)». Su 414 positivi, 181 in provincia di Ancona, 91 quella di Pesaro Urbino, 82 in quella di Macerata, 21 in provincia di Fermo, 20 in quella di Ascoli Piceno e 19 fuori regione. Questi casi comprendono soggetti sintomatici (50), contatti in setting domestico (88), contatti stretti di casi positivi (113), contatti in setting lavorativo (24), contatti in ambienti di vita/socialità (9), contatti in setting assistenziale (5), contatti con coinvolgimento di studenti di ogni grado di formazione (13), screening percorso sanitario (1). Per altri 111 casi si stanno ancora effettuando le indagini epidemiologiche.

Erano 13.659 i nuovi casi di giovedì 4 febbraio, 470 in più rispetto al giorno precedente. Nelle 24 ore si registravano anche 421 decessi, 55 in meno rispetto ai 476 conteggiati mercoledì. Nel complesso, gli attualmente positivi erano 430.277. Di questi 19.743 erano i ricoverati con sintomi e 2.151 i ricoverati in terapia intensiva. Le persone sottoposte a isolamento domiciliare erano invece 408.383. Il tasso di positività si attestava al 5,05%, contro il 4,7% del giorno precedente.