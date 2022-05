Coronavirus, ultimi dati. In Italia 14.826 casi (-16,44% in 7 giorni) e 27 vittime

In Puglia meno di mille contagi e 1 morto

Sono 956 i nuovi casi rilevati oggi in Puglia, il 9,5% dei 10.035 test giornalieri registrati. Una persona è morta. I nuovi casi sono così distribuiti per provincia: Bari: 305; Bat: 61; Brindisi: 88; Foggia: 115; Lecce: 236; Taranto: 138. I residenti furori regione sono nove e quattro di provincia in definizione. Delle 27.008 persone attualmente positive, 302 (ieri erano 308) sono ricoverate in area non critica e 12 (ieri 11) in terapia intensiva.



In Sardegna 437 nuovi casi e nessun decesso



In Sardegna si registrano oggi 437 ulteriori casi confermati di positività (di cui 396 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3827 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 ( stesso numero di ieri ).I pazienti ricoverati in area medica sono 167 ( +2 ).16173 sono i casi di isolamento domiciliare ( +39 ). Non si registrano decessi’’. Lo comunica la Regione Sardegna.

In Umbria altri 420 attualmente positivi in meno



Ricoverati Covid stabili in Umbria, 104 a domenica 29 maggio, con tre posti occupati nelle rianimazioni. Numeri immutati rispetto a sabato in base ai dati della Regione. Scendono però di tre, da 84 a 81, i pazienti in area medica Covid mentre salgono di altrettanto, da 17 a 20, i positivi negli altri reparti. Nell’ultimo giorno sono stati registrati 476 positivi e 896 guariti, con nessun nuovo morto per il virus. Gli attualmente positivi scendono di 420 unità e sono ora 7.338. Sono stati analizzati 2.407 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 19,77 per cento (era 13,46 domenica della scorsa settimana).