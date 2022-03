Coronavirus oggi. Bassetti: “Tanti profughi positivi, test e sequenziamento per evitare nuove varianti”

Ascolta la versione audio dell'articolo

5' di lettura

“Arrivano notizie di tanti profughi ucraini arrivati in Italia e positivi, molti sono nei Covid hotel. Dobbiamo fare attenzione a queste situazione per evitare focolari di ritorno con nuove varianti”. A lanciare l’allarme è Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova. “Non possiamo permettercelo - sottolinea l’infettivologo - queste persone vanno vaccinate, tamponate con controlli costanti, ma soprattutto è necessario il sequenziamento dei tamponi per verificare la presenza di nuove varianti”.

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Toscana, 27 morti in un giorno, giù intensive -7,9%

Rialzo dei nuovi casi Covid giornalieri in Toscana - 6.574 nelle 24 ore (età media 38 anni) - e altri 27 morti allo stesso rilevamento della Regione che portano a 9.268 i deceduti dall’inizio dell’epidemia. Le ultime vittime sono state 11 a Firenze, otto a Pisa, una a Prato e Lucca, tre a Siena e Grosseto. Superati invece i 900mila positivi totali sempre dall’inizio della pandemia (sono 904.984, il +0,7% sul totale del giorno precedente). I guariti crescono in percentuale inferiore (+0,4% sul totale) e raggiungono quota 863.498 (95,4% dei casi totali). Nelle 24 ore ci sono stati 3.534 guariti virali, risultati col tampone negativo. Gli attualmente positivi sono oggi 32.218 (+10,3% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 690 (+9 il saldo tra ingressi e uscite su ieri, pari al +1,3%) di cui 35 in terapia intensiva (-3 persone il saldo, pari al -7,9%). Altre 31.528 persone sono in isolamento a casa con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o senza sintomi (+3.004 su ieri, pari al +10,5%). Ci sono poi 5.506 persone in quarantena domiciliare (+142 su ieri, pari al +2,6%) anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.

Loading...

Oggi in Sardegna, 3.050 contagi e 10 morti

Sono 3.050 i nuovi positivi in Sardegna segnalati nel bollettino Covid di oggi. Nell'Isola si registrano anche altre dieci vittime. I contagi sono stati confermati da 311 tamponi molecolari e 2.739 antigenici, in totale sono stati processati 16.329 test. Restano 18 i ricoverati in terapia intensiva e, con 5 posti letto occupati in più, sale a 328 il totale nell'area medica. Sono invece 864 i nuovi casi di isolamento domiciliare, per un totale di 25.315.

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

7.313 casi in Veneto, 811 i ricoveri e 11 i decessi

Sono 7.313 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Regione Veneto alle 8 di oggi, rispetto ai 1.750 di questo lunedì. Continua il trend di crescita del numero degli attualmente positivi: 55.118 contro i 52.812 di ieri. In riduzione invece il numero dei ricoveri: 811 oggi contro i 830 di 24 ore fa per effetto del calo dei ricoveri in area non critica (753 contro i 769 di ieri). Stabili per il secondo giorno consecutivo invece i pazienti in terapia intensiva a quota 61. I decessi di oggi sono 11 contro i 13 di ieri.



Marche, 3.271 nuovi positivi, 574 sintomatici

Sono 3.271 i casi positivi al Covid registrati oggi nelle Marche, a fronte di 8.963 tamponi eseguiti, di cui 7.398 nel percorso diagnostico. Il tasso di positività si attesta al 44,2 per cento. Si rileva un aumento dell’incidenza cumulativa ogni 100mila abitanti, che sale a 862,99 (ieri 792,52). Lo annuncia il servizio sanitario regionale. Tra i contagi odierni, ci sono 574 persone con sintomi. I casi comprendono 947 contatti stretti di positivi, 802 contatti domestici, 34 contagi in ambito scolastico/formativo, 20 in ambiente di vita/socialità, 4 in setting lavorativo, 2 in ambito assistenziale e2 in ambito sanitario; per 845 positivi è in corso l'approfondimento epidemiologico, mentre 41 sono i casi extra regione.