Coronavirus, ultimi dati: in Italia balzo dei contagi: 15.204 nuovi casi su 293.770 tamponi, 467 morti Il bollettino del ministero della Sanità sulla base dei 293.770 tamponi effettuati

Sono 15.204 i nuovi positivi al coronavirus alle 17 di mercoledì 27 gennaio e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 2.488.513 (+0,61% giorno su giorno). I morti, nelle ultime 24 ore, sono stati 467 così da totalizzare le 86.889 unità da febbraio a questa parte (+0,54%). Gli attualmente positivi conteggiati in Italia sono 477.969 (-0,92%) e di questi 21.161 ricoverati con sintomi (194 in meno nelle 24 ore, -0,9%) e 2.352 in terapia intensiva (20 in meno, -0,84%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare sono 454.456 (-0,92%). Dimessi e guariti, giorno su giorno, sono 19.172. Questo il quadro che emerge a seguito del bollettino quotidiano del ministero della Sanità, elaborato sulla base di 293.770 tamponi effettuati contro i 257.034 di martedì 26 gennaio. Il tasso di positività sale al 5,17% a fronte del 4,1% del giorno precedente.

Cinque regioni sopra quota mille

A livello delle singole regioni, è il Veneto quella che presenta il numero maggiore di nuovi casi (2.385). Seguono Lombardia (2.293), Lazio (1.338), Puglia (1.233), Campania (1.178), Sicilia (996), Emilia Romagna (923), Piemonte (821) e Trentino Alto Adige (790). Più distanziate Friuli Venezia Giulia (584), Toscana (502), Marche (466), Umbria (415), Abruzzo (344), Liguria (268), Calabria (263), Sardegna (251), Basilicata (74), Molise (63) e Valle d’Aosta (17).

In Veneto tornano a salire i casi: +2.385

Tornano a salire repentinamente i contagi in Veneto: + 2.385 nelle ultime 24 ore (contro i +746 di ieri), ma il dato risente del nuovo sistema di calcolo che da martedì sera ha incluso anche tutti i soggetti positivi al solo test rapido, senza necessità di conferma al molecolare. Il dato odierno di 2.385 sconta così gli oltre 1.200 positivi già inseriti nel bollettino di martedì sera. Il numero totale di infetti da inizio epidemia si aggiorna a 309.337. Ancora alto il dato dei decessi, 62, che porta le vittime complessive da inizio dell’epidemia a 8.757. Scende la pressione sugli ospedali: nei normali reparti medici sono 2.185 (-45) i posti letto occupati da malati Covid, nelle terapie intensive si trovano 290 persone (-7). Ancora in calo il report dei soggetti attualmente positivi, 41.345 (-442).

Puglia, i contagi sono 1.233

Ci sono stati 30 decessi e 1.233 nuovi casi di positivi al Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Puglia, su 11.802 test, con un tasso di positività del 10,4% in rialzo rispetto all’8,4% di martedì. Dei nuovi casi 459 sono in provincia di Bari, 203 in provincia di Taranto, 194 in provincia di Foggia, 144 in provincia di Lecce, 124 nella provincia Bat, 108 in provincia di Brindisi, due residenti fuori regione. Un caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. Undici delle vittime vivevano nel barese, otto in provincia di Foggia, quattro in provincia di Taranto, tre in provincia Bat, due in provincia di Brindisi e due in provincia di Lecce. Dall’inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.276.613 test, 62.204 sono i pazienti guariti, 53.443 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 118.739.

Calano i contagi in Emilia Romagna

Calo di contagi e ricoveri in Emilia Romagna per il coronavirus, mentre si registrano altri 38 morti per la sindrome Covid-19. Su più di 23.700 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (molecolari e rapidi) sono emersi 923 nuovi positivi, di cui 451 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. Quanto ai ricoveri, i pazienti in terapia intensiva sono 210 (-10 rispetto a martedì), 2.281 quelli negli altri reparti Covid (-12). Nei contagi la provincia di Reggio Emilia oggi ha il primato con 132 nuovi casi, seguita da Ravenna (116) e Bologna (104).