Coronavirus Italia: oggi altri 5.117 casi e 67 vittime, tasso di positività all’1,6%

248 casi e un decesso in Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 248 casi su 13.931 test per l’infezione da Covid-19, con una incidenza dell’1,78 per cento. È stato registrato un decesso. I nuovi positivi sono 59 nel Leccese, 53 in provincia di Bari, 43 nel Foggiano, 40 nel Brindisino, 32 nella provincia Bat, 14 nel Tarantino, 5 residenti fuori regione, 2 casi di residenza non nota. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 3.497.003 test e sono 3.368 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 266.706 e sono 256.579 i pazienti guariti.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Toscana, altri nove morti in un giorno solo

Altri nove morti per Covid in Toscana in 24 ore secondo il report odierno della Regione che rileva pure 435 nuovi casi. Il totale dei deceduti va a 7.086 persone. In Toscana sono censiti ora 278.087 casi totali di positività dall’inizio della pandemia (+0,2% rispetto al totale del giorno precedente). I guariti sono stati 527 in un giorno (per tampone negativo) e raggiungono quota 262.269 (+0,2% sul giorno precedente). Gli attualmente positivi sono oggi 8.732 (lieve calo del -1,1% su ieri). Tra loro i ricoverati sono 398 (-8 persone su ieri, pari al -2%) di cui 50 in terapia intensiva (due in meno). Ci sono altre 8.334 persone positivi in isolamento a casa “poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (-93 pari al -1,1%). Inoltre ci sono 11.651 persone (dato stabile, solo +3 unità su ieri) anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate.



In Valle d’Aosta 2 nuovi casi e nessun decesso

Sono 2 i nuovi positivi al coronavirus in Valle d’Aosta per un totale di 12.069 dall’inizio della pandemia. Resta, invece, fermo a 473 il numero complessivo dei decessi. I guariti crescono di 7 unità e sono ora 11.530. I tamponi effettuati toccano quota 177.285 (+881 nelle ultime 24 ore). Sono 66 gli attuali positivi così suddivisi: 2 ricoverati all’ospedale Parini di Aosta e 64 cittadini in isolamento domiciliare.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, le persone in isolamento domiciliare e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

Abruzzo: oggi 100 nuovi positivi e 124 guariti

Sono 100 (di età compresa tra 1 e 82 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 80476. Il totale risulta inferiore, in quanto è stato sottratto un caso, comunicato nei giorni scorsi e risultato in carico ad altra Regione. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2535. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 75.899 dimessi/guariti (+124 rispetto a ieri). Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.

Gimbe: in calo nuovi casi e decessi

Scendono i nuovi casi (33.712 vs 39.511) i decessi (389 vs 417): il calo dei nuovi positivi nella settimana dall’8 al 14 settembre è del 14,7 per cento. È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione indipendente Gimbe. “Continuano a diminuire i nuovi casi settimanali - spiega Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe - sia come numeri assoluti che come media mobile dei casi giornalieri che si attesta a 4.816”. Nella settimana 8-14 settembre 2021, rispetto alla precedente, 4 Regioni registrano un incremento percentuale dei nuovi casi e in sole due Regioni crescono i casi attualmente positivi. Scendono a 56 le Province con incidenza pari o superiore a 50 casi per 100.000 abitanti: in Sicilia e Umbria tutte le Province raggiungono o superano tale soglia. Solo in 2 Province si contano oltre 150 casi per 100.000 abitanti: Siracusa (178) e Messina (168). In calo anche i decessi: 389 negli ultimi 7 giorni (di cui 52 riferiti a periodi precedenti), con una media giornaliera di 56 rispetto ai 60 della settimana precedente.