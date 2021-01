Coronavirus, ultimi dati: in Italia 16.146 casi e 477 morti. Con i test rapidi tasso di positività crolla al 5,6%. Scendono ancora ricoveri e terapie intensive

Umbria, gli attualmente positivi sono 4.489

Resta stabile a 4.489, in Umbria, il numero degli attualmente positivi al Covid. Secondo i dati del portale regionale nell’ultimo giorno sono stati accertati 232 nuovi positivi, 31.909, con 3.048 tamponi, tutti molecolari, 542.853 dall’inizio della pandemia. Il tasso di positività è al 7,6 per cento. I guariti sono stati 228, 26.738, e i morti quattro, 682. Stabile anche il numero dei ricoverati, 328, 50 dei quali, uno in meno, in terapia intensiva.

Calabria, ancora 405 positivi

Torna a salire sensibilmente il numero dei nuovi positivi riscontrati nelle ultime 24 ore in Calabria. Sono 405 (giovedì erano 286) i nuovi contagi, con quattro decessi in più che portano il totale delle vittime dall'inizio della pandemia a 530. Si conta un ricoverato in più in area medica (285) e due in meno nelle terapie intensive (27). Gli isolati a domicilio aumentano di 143 (9.498), mentre i casi attivi sono 9.810 e quelli chiusi 18.617. I guariti sono 259. In Calabria a oggi sono stati sottoposti a test 454.070 soggetti per un totale 476.032 tamponi eseguiti. Le persone risultate positive al Coronavirus sono 28.427 e negative 425.643. Sono questi i dati giornalieri relativi all'epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Basilicata, altri 85 positivi

In Basilicata sono stati analizzati 963 tamponi: 85 sono risultati positivi al coronavirus ma di questi solo 76 appartengono a persone residenti in regione. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che nelle ultime 24 ore sono stati registrati tre decessi, con il totale delle vittime lucane salito a 282. Restano fermi i dati delle persone (84) ricoverate con il Covid negli ospedali lucani e dei posti (quattro) occupati in terapia intensiva, questi ultimi tutti al San Carlo di Potenza. Con 45 guariti (in totale 5.098) i lucani attualmente positivi sono 6.614 (6.530 in isolamento domiciliare). Dall’inizio dell’epidemia in Basilicata sono stati analizzati 198.403 tamponi, 183.796 dei quali sono risultati negativi e sono state testate 124.461 persone.

Dove eravamo rimasti

Erano 17.246 i nuovi positivi di giovedì 14 gennaio (+0,74% giorno su giorno). I morti, nelle ultime 24 ore, risultavano 552 (+0,68%). Il tasso di positività era del 10,7%, in aumento rispetto al 9% di mercoledì 13 gennaio. Gli attualmente positivi conteggiati in Italia erano 561.380 (-0,60%) e di questi 23.110 ricoverati con sintomi (415 in meno nelle 24 ore, -1,76%) e 2.557 in terapia intensiva (22 in meno, -0,85%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare erano 535.713 (-0,54%). Dimessi e guariti, giorno su giorno, erano 20.115 (+1,20%).