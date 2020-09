Coronavirus, ultimi dati: in Italia 1.638 nuovi casi con 103mila tamponi e 24 morti Gli attualmente positivi sono crescono dell’1,56%. Avanzano le terapie intensive (+3,36%), lieve calo per i ricoverati con sintomi (-0,29%)

Sono i 1.638 nuovi casi di coronavirus alle 17 di sabato 19 settembre, in crescita dello 0,55% rispetto al giorno precedente, quando i nuovi contagi erano stati 1.907. Il numero complessivo dall’inizio della pandemia sale così a 296.569. I morti delle ultime 24 ore sono 24 e portano il totale a 35.692 (+0,06%). Quella che riguarda i decessi è una vera e propria impennata. Un dato così alto non si registrava dal 7 luglio, quando le vittime erano state 30. Al momento si contano 43.161 attualmente positivi (+1,56%) di cui 2.380 ricoverati con sintomi (-0,29%). In terapia intensiva ci sono 215 persone, in crescita del 3,36% giorno su giorno. Sono invece 40.566 i positivi sottoposti a isolamento domiciliare (+1,76%). I guariti, tra venerdì e sabato, sono stati 909 (+0,41%). Questo il quadro che emerge dagli ultimi dati elaborati da ministero della Sanità e protezione civile sulla base di 103.223 tamponi effettuati, a fronte dei 99.839 del giorno precedente. A livello delle singole regioni, quella che svetta per maggior numero di nuovi casi è la Lombardia (243) dove si registra anche il maggior numero di decessi (9). Seguono Lazio (197), Veneto (186), Campania (149), Toscana (143) ed Emilia Romagna (133). Più indietro troviamo Puglia (108) e Sicilia (98).

Veneto, altri 186 contagi

In Veneto si registrano 186 nuovi contagi rispetto a venerdì, con il totale che arriva a 25.609 e cinque nuovi decessi, dato che porta il totale a 2.158. Gli attuali positivi sono 3.045, +36 rispetto al giorno precedente. In isolamento domiciliare si trovano 7.806 persone (+234), di cui 160 positive (+1). I ricoverati nei reparti non critici sono 176 (+9), di cui 125 positivi (+10); nelle terapie intensive vi sono 17 pazienti (+1) di cui 10 (+2) positivi.

Dove eravamo rimasti

Venerdì 18 settembre in Italia si contavano 1.907 nuovi casi e 10 morti. Erano 853 i guariti delle 24 ore, mentre il numero degli attualmente positivi saliva a 42.457, con un incremento di 1.044 unità. In crescita anche la pressione sulle strutture ospedaliere con il numero dei ricoverati che tornava a 2.387 (+39) e quello dei malati in terapia intensiva che scendeva a 208 (-4). I positivi in isolamento domiciliare erano poi 39.862 (+1.009).