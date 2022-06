Coronavirus ultime motizie in Italia. Iss: Omicron al 100% con BA.2 dominante, sale BA.5 al 23,15%

Ascolta la versione audio dell'articolo

In Italia il 7 giugno scorso la variante Omicron del virus SarsCoV2 aveva una prevalenza stimata al 100%, con la sottovariante BA.2 predominante. Si sottolinea inoltre l’aumento di casi riconducibili alle sottovarianti BA.4 e BA.5, quest’ultima sale al 23,15% della stessa Omicron. Sono questi i risultati dell’indagine rapida condotta dall’Istituto superiore di sanità e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler.

Per l’indagine è stato chiesto ai laboratori delle Regioni e Province Autonome di selezionare dei sottocampioni di casi positivi e di sequenziare il genoma del virus. Il campione richiesto è stato scelto dalle Regioni in maniera casuale fra i campioni positivi garantendo una certa rappresentatività geografica e, se possibile, per fasce di età diverse. In totale, hanno partecipato all’indagine tutte le Regioni/Province autonome e complessivamente 106 laboratori e sono stati sequenziati 1270 campioni. Queste le prevalenze stimate: 100% variante omicron di cui BA.1 0,32% (range: 0% -1,3%); BA.2 62,98% (range: 0% -85,7%); BA 4 11,41% (range: 0% -32,3%); BA 5 23,15% (range: 8% - 100%).

791 nuovi casi in Friuli Venezia Giulia, 87 ricoveri, tre decessi

Sono 791 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Friuli Venezia Giulia oggi, erano 940 ieri. Su 2.259 tamponi antigenici effettuati sono segnalati 612 positivi mentre su 2.286 tamponi molecolari i casi positivi sono stati 179. Il tasso di positività ogni 100 mila abitanti oggi è a 355,4  ieri era a 323,5. Sono 87 i ricoveri complessivi (contro i 91 di 24 ore fa) per effetto di un calo dei pazienti in area non critica (84 oggi contro i 88 di ieri) e di una contestuale stabilità a 3 di quelli in terapia intensiva. Oggi si registrano tre decessi, ieri se n’erano registrati quattro.

In Toscana diminuiscono i ricoveri, zero decessi

In Toscana sono 1.171.836 i casi di positività al Coronavirus, 2.033 in più rispetto a ieri (416 confermati con tampone molecolare e 1.617 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.133.209 (96,7% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.353 tamponi molecolari e 8.754 tamponi antigenici rapidi, di questi il 20,1% è risultato positivo. Sono invece 2.693 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 75,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 28.492, +3,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 235 (1 in meno rispetto a ieri), di cui 6 in terapia intensiva (1 in meno). Oggi non si registrano nuovi decessi restano quindi 10.135 i deceduti dall’inizio dell’epidemia). L’età media dei 2.033 nuovi positivi odierni in Toscana è di 46 anni circa. Complessivamente, 28.257 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (994 in più rispetto a ieri, più 3,6%). Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti COVID oggi sono complessivamente 235 (1 in meno rispetto a ieri, meno 0,4%), 6 in terapia intensiva (1 in meno rispetto a ieri, meno 14,3%).

In Calabria 840 nuovi contagi, -6 ricoveri e due morti

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 840 i nuovi contagi registrati (su 3.748 tamponi effettuati), +1.274 guariti e 2 morti (per un totale di 2.641 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -436 attualmente positivi, -6 ricoveri (per un totale di 135) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 6).