Coronavirus ultimi dati in Italia. Report Sanità: oltre 87,4 mln di vaccini in Italia, 570mila le terze dosi

Sono 87.479.306 le dosi di vaccino anti-Covid 19 somministrate in Italia. Si tratta dell’87,7% del totale di quelle consegnate, pari finora a 99.708.104. Sono 570.330 le persone che hanno ricevuto la terza dose, il 7,53% della popolazione oggetto di dose aggiuntiva/richiamo. Questi gli ultimi dati del report vaccini anti-Covid 19 pubblicato sul sito del ministero della Salute. Sono 46.188.091 le persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino, l’85,52% della popolazione over 12 mentre quelle che hanno completato il ciclo vaccinale sono 43.820.971 (l’81,14% della popolazione over 12).

In Emilia Romagna 244 nuovi casi e due morti

In Emilia-Romagna sono 244 i nuovi contagi di Coronavirus rilevati sulla base di quasi 21mila tamponi delle ultime 24 ore, i ricoveri sono sostanzialmente stabili mentre si registrano altre due vittime con Covid-19. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione sulla pandemia. L’età media dei nuovi contagiati è 39 anni.

Nel Lazio 288 nuovi casi e due morti. A Roma 116 casi

Si è conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato l'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù. “Oggi nel Lazio su 9.181 tamponi molecolari e 17.090 tamponi antigenici per un totale di 26.271 tamponi, si registrano 288 nuovi casi positivi (+66), 2 i decessi (-3), 307 i ricoverati (+9), 49 le terapie intensive (-1) e 206 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,0%. I casi a Roma città sono a quota 116”, ha dichiarato D’Amato.

Calabria: 71 nuovi contagi, +124 guariti e due morti

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 71 i nuovi contagi registrati (su 3.165 tamponi effettuati), +124 guariti e 2 morti (per un totale di 1.431 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -55 attualmente positivi, -47 in isolamento, -5 ricoverati e, infine, -3 terapie intensive (per un totale di 11).

Secondo giorno senza decessi in Sardegna, solo 9 casi

Secondo giorno consecutivo senza decessi in Sardegna dove si registrano solo nove ulteriori casi di positività al Covid-19, sulla base di 998 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1248 test con un tasso di positività dello 0,7%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (1 in più rispetto all’ultimo rilevamento, mentre quelli ricoverati in area medica sono 50 (3 in meno rispetto alle 24 ore precedenti). Sono, invece, 1515 i casi di isolamento domiciliare (2 in meno).