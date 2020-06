Coronavirus, ultimi dati: in Italia 175 nuovi casi e otto morti Nelle ultime 24 ore gli attualmente positivi calano del 4,5%, mentre i guariti crescono dello 0,5%. Ancora giù i ricoveri. Terapie intensive sotto quota cento

Coronavirus, le regole e i divieti ancora in vigore

Nelle ultime 24 ore gli attualmente positivi calano del 4,5%, mentre i guariti crescono dello 0,5%. Ancora giù i ricoveri. Terapie intensive sotto quota cento

3' di lettura

Sono 240.136 i casi totali di positività al coronavirus alle 17 di sabato 27 giugno, in crescita di 175 unità rispetto al giorno precedente (+0,07%). Nelle ultime 24 ore si sono registrati 8 decessi che portano il totale dall’inizio della pandemia a quota 34.716 (+0,02% giorno su giorno). I nuovi guariti sono 969, per una crescita del giorno su giorno dello 0,51%. In questo monento in Italia si contano 16.836 attualmente positivi (-4,54%). I ricoverati con sintomi sono 1.260 (-7%), di cui 97 in terapia intensiva, otto in meno rispetto alle precedenti 24 ore. Risultano invece 15.479 persone in isolamento domiciliare (-4,33%). Questa la fotografia che si coglie dai dati pubblicati dal ministero della Salute, elaborati sulla base di 61.351 tamponi effettuati, a fronte dei 52.768 di venerdì.

In Lombardia il 44% dei nuovi casi

Tra le regioni, sempre in testa la Lombardia, con un 77 nuovi casi che corrispondono al 44% del totale, seguita dall’Emilia Romagna, che fa segnare 44 casi in più. Analizzando i dati lombardi, 21 contagi sono stati diagnosticati da test sierologici e 32 «debolmente positivi». Quattro casi sono stati registrati nell’Hinterland di Milano, uno solo in città. Dall’inizio dell’epidemia quindi il totale dei contagiati è di 93.664. Rispetto a calato è calato il numero dei ricoverati: in terapia intensiva sono 43 (-4), negli altri reparti 415 (-86), mentre sono stati 2 i decessi, per un totale di 16.626.

Lazio, 18 nuovi casi e un morto

In Lazio si registrano 18 casi positivi e un decesso. Nella città di Roma si contano 5 nuovi contagi. Lo riferisce l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. «Nella Asl Roma 3 - sottolinea - prosegue l’indagine epidemiologica ed è stata disposta la chiusura di una seconda attività di ristorazione a Fiumicino». Sono stati effettuati oltre 400 tamponi con 8 positivi al drive-in di Casal Bernocchi. Nello specifico si tratta dei due titolari dei locali, due dipendenti e quattro conviventi del paziente del Bangladesh ricoverato allo Spallanzani. «Rinnovo l’invito - dichiara D’Amato - a tutti i ristoratori al rispetto dell’ordinanza che prevede che venga richiesto per ogni tavolo almeno un recapito telefonico, una misura fondamentale per il tracciamento dei contatti». Nella Asl Roma 2 un caso positivo deriva da tampone in fase di pre-ospedalizzazione al Cto, mentre nella Asl Roma 6 un caso positivo al drive-in di Acilia. Nella Asl di Frosinone due casi positivi arrivano dagli accessi al Pronto soccorso, uno a Fiuggi e uno a Frosinone.

Veneto, solo due nuovi casi di positività

Solo due nuovi casi di positività al coronavirus sono stati registrati in Veneto nelle ultime 24 ore, dove non c’è stata nessuna vittima rispetto a venerdì. Lo segnala il bollettino della Regione. I contagiati totali salgono così a 19.264, il numero dei morti (tra ospedali e case di riposo) resta fermo a 2.007. Scendono di una unità i ricoverati nei normali reparti Covid (186), mentre resta stabile il numero dei pazienti nelle terapie intensive, 11. Gli attuali positivi sono 482 (-5), mentre i guariti dall’inizio della pandemia sono 16.775.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

Toscana, 12 nuovo contagi

Ventiquattro ore con «zero decessi» tra i pazienti di coronavirus in Toscana dove si registra un lieve rialzo dei positivi (+12, distribuiti nella regione) e anche altre guarigioni, otto. Lo riferisce l’ultimo report della Regione. Il numero dei morti resta fermo a 1.103 mentre i casi totali di positivi salgono a 10.238. I guariti raggiungono quota 8.817 (295 clinici, tutti gli altri, 8.522, virali) mentre gli attualmente positivi sono 318 (+1,3% rispetto alle 24 ore precedenti). Di questi, 298 sono in isolamento a casa poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (più 11 rispetto a venerdì, più 3,8%). Mentre 20 sono i ricoverati in ospedale (-7 sul 26 giugno) tra i quali sei in terapia intensiva (stabili). È il punto più basso raggiunto dal 4 marzo per i ricoveri totali. Ci sono inoltre 2.275 persone isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati.