Coronavirus Italia: oggi altri 4.578 casi e 51 vittime

Nel Lazio 376 nuovi casi e due decessi, Roma a quota 220

“Oggi nel Lazio su 9.368 tamponi molecolari e 13.996 tamponi antigenici per un totale di 23.364 tamponi, si registrano 376 nuovi casi positivi (+8). Sono 2 i decessi (-3), 429 i ricoverati (-6), 58 le terapie intensive (+3) e 607 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 1,6%. I casi a Roma città sono a quota 220”. Lo dichiara l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Un ricovero in più in Umbria: in calo i positivi

Leggero rialzo dei ricoveri non gravi per Covid in Umbria, ma positivi in diminuzione. È questo il quadro relativo all’andamento della pandemia in Umbria in base ai dati giornalieri diffusi dalla Regione. Negli ospedali umbri risultano ricoverati nei reparti covid 51 pazienti, uno in più rispetto a ieri, di cui sei in terapia intensiva, dato invariato. Gli attualmente positivi sono nel complesso 1202, 21 unità in meno rispetto a ieri. Prosegue dunque la discesa dei positivi, che va avanti da settimane, a parte qualche sporadica eccezione. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati registrati 68 nuovi positivi e 89 guariti.

In Basilicata 28 positivi su 683 tamponi molecolari

Ventotto dei 683 tamponi molecolari esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al covid-19. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che sono state registrate altre 37 guarigioni di persone residenti in Basilicata. Sempre ieri, in Basilicata, sono state effettuate 2.485 vaccinazioni. I lucani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-covid sono 413.588 (74,8 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 353.600 (63,9 per cento).

Iss: in vaccinati -77% rischio contagio e -93% di ricovero

Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale contro Covid-19 hanno, rispetto a quelle non vaccinate, il 77% di rischio in meno di contrarre la malattia, il 93% in meno di finire in ospedale e -96% di essere ricoverati in terapia intensiva o di morte. È quanto si legge nel report integrale dell’Istituto superiore di sanità (Iss) sull’andamento dell’epidemia da Covid-19. Dall’analisi dell'andamento dei casi diagnosticati fra gli operatori sanitari rilevato anche “un lieve aumento dei casi ad inizio luglio in corrispondenza dell'aumento del numero dei casi nella restante popolazione. La percentuale di casi diagnosticati fra sanitari rispetto al resto della popolazione risulta essere in leggero aumento, ma stabilmente sotto lo 0.02% da inizio febbraio 2021”.

Marche: due decessi e 94 nuovi casi, incidenza cala a 50,95

Prosegue il calo dell’incidenza di casi di coronavirus su 100mila abitanti nelle Marche: nell’ultima giornata si è attestata a 50,95 in base ai 94 nuovi casi rilevati. Ne dà notizia il Servizio Sanità della Regione. Tre ricoverati in meno in un giorno (ora sono 81). Due le persone decedute che fanno salire il numero di morti correlati al Covid nella regione a 3.065. Sul fronte ricoveri notizie positive dalle terapie intensive con quattro degenti in meno (22) mentre restano invariati i numeri in semintensiva (20) e c’è un paziente in più nei reparti non intensivi (39); tre i dimessi. Gli assistiti in strutture territoriali sono 48,quattro in osservazione in pronto soccorso. Il totale di positivi (isolati più ricoverati) cala a 2.943 (-13) di cui 2.864 in isolamento domiciliare; le quarantene per contatto sono 3.737 (-73) e i guariti/dimessi 106.951 (+106).