Coronavirus, ultimi dati. In Italia 18.255 casi (-24% in 7 giorni) e 66 vittime

In Italia oggi, 28 maggio, sono stati rilevati 18.255 nuovi contagi (ieri 19.666) da coronavirus , rilevati attraverso 193.183 tamponi (ieri 198.897). Il tasso di positività è al 9,4% (ieri al 9,9%). Le vittime oggi sono state 66 (ieri erano 105).

Il report quotidiano diffuso dal ministero della Salute e della Protezione civile di oggi, sabato 28 maggio, conta dunque 66 vittime, 39 in meno rispetto alle 105 registrate ieri.



Il totale di nuovi contagi odierno segna un calo del 24% rispetto allo stesso giorno di una settimana fa, quando si erano registrati 23.976 nuovi positivi.



In calo gli attuali positivi 721.575 (ieri 738.946), così come i ricoverati 5.348 (ieri 5.558) e le terapie intensive 250 (ieri 252).



In Abruzzo 486 nuovi casi e 1 decesso



Oggi in Abruzzo sono 486 i nuovi positivi al Covid-19. Sono stati eseguiti 2.098 tamponi molecolari e 4.064 test antigenici. Da ieri in regione si registra un solo decesso, in provincia di Teramo. In tutto il corso della pandemia sono 379.240 i guariti dal coronavirus, 738 in più da ieri. Sono 22.047 gli attualmente positivi (254 in meno da ieri). Sono 210 i positivi ricoverati in area medica (4 in meno da ieri), 10 in terapia intensiva (1 in più da ieri). Sono 21.827 le persone in isolamento domiciliare (251 in meno da ieri). Dei nuovi positivi sono residenti nella provincia dell’Aquila 115 in più, in quella di Chieti 150 in più, in quella di Pescara 97 in più, in quella di Teramo 100 in più. In regione risultano risiedere fuori regione 5 nuovi positivi, sono in corso di accertamento le posizioni di altri 18 positivi.