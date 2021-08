Coronavirus Italia: oggi altri 7.260 casi e 55 vittime, tasso di positività al 3,5%

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

In Abruzzo 154 nuovi positivi e 88 guariti, nessun decesso

Sono 154 i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 77.944. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 2.519. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 73276 dimessi/guariti (+88 rispetto a ieri). Ricoverati in ospedale 60 pazienti (+3 rispetto a ieri); 11 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 2.078 (+62 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 2.299 tamponi molecolari e 4.119 test antigenici (648162). Il tasso di positività, calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno, è pari a 2.39 per cento. Del totale dei casi positivi, 19680 sono residenti o domiciliati in provincia dell'Aquila (+31 rispetto a ieri), 20057 in provincia di Chieti (+34), 19039 in provincia di Pescara (+25), 18406 in provincia di Teramo (+60), 636 fuori regione (+5) e 126 (-2) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.



451 nuovi casi e 4 decessi in Sardegna

Sono 451 i nuovi casi Covid confermati i Sardegna nelle ultime 24 ore sulla base di 2.788 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 5.071 test. È quanto emerge dal bollettino della Regione. Si registrano quattro decessi: due donne di 75 e 82 anni residenti nella Città Metropolitana di Cagliari, una donna di 68 residente nella Provincia di Nuoro e un uomo di 66 nella Provincia di Sassari, non residente.I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 20 (+ 2 rispetto al dato di ieri). I pazienti ricoverati in area medica sono 175 (+10 rispetto al dato di ieri): 7.281 sono i casi di isolamento domiciliare (+82 rispetto al dato di ieri).



Umbria: in calo i nuovi positivi ma più ricoverati

Diminuiscono i nuovi casi giornalieri di Covid in Umbria, 104 il 19 agosto contro i 163 del giorno precedente, ma crescono leggermente i ricoverati in ospedale, ora 53, sette in più, mentre restano stabili a quattro i pazienti nelle terapie intensive. E’ quadro delineato dai dati aggiornati dalla Regione. I guariti sono stati 123 e non si registrano nuovi morti. Così gli attualmente positivi scendono a 2.086, 19 in meno di mercoledì. Nell’ultimo giorno sono stati analizzati 1.892 tamponi e 3.503 test antigenici, con un tasso di positività sul totale del 1,9 per cento (era 2,87 il giorno precedente e 2,98 lo stesso giorno della scorsa settimana).

In Friuli Venezia Giulia 68 nuovi positivi e nessun decesso

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.206 tamponi molecolari sono stati rilevati 59 nuovi contagi (tra cui 9 migranti/richiedenti asilo) con una percentuale di positività dell’1,84 per cento. Sono inoltre 1.978 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 9 casi (0,46%). Oggi non si registrano decessi, mentre sono 10 le persone ricoverate in terapia intensiva (a quelle di ieri si aggiunge una paziente vaccinata solo in prima dose) mentre scendono a 26 i ricoverati in cura in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute. I decessi complessivamente ammontano a 3.795. I totalmente guariti sono 104.808, i clinicamente guariti 98 mentre le persone in isolamento calano a 861.

Valle d’Aosta: 11 nuovi casi, zero vittime

Sono 11 i nuovi casi Covid registrati in Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore per un totale di 11.963 da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino della Regione. Ancora nessun decesso per un totale che rimane di 472 vittime: 4 i guariti mentre gli attuali positivi sono 159 di cui 4 in ospedale e 155 in isolamento domiciliare.