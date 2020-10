Coronavirus, ultimi dati: in Italia record di nuovi contagi: 19.143 con 182.032 tamponi, 91 vittime

Friuli Venezia Giulia, 340 nuovi casi, picco più alto di sempre

Oggi sono stati rilevati 340 nuovi contagi (5.301 tamponi eseguiti) e un decesso da Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. È il di gran lunga il numero più alto in assoluto per la regione, dove ieri erano stati riscontrati 220 casi. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Le persone risultate positive al virus in regione dall'inizio della pandemia ammontano in tutto a 7.415, di cui: 2.476 a Trieste, 2.630 a Udine, 1.476 a Pordenone e 775 a Gorizia, alle quali si aggiungono 58 persone da fuori regione. I casi attuali di infezione sono 2.501. Salgono a 19 i pazienti in cura in terapia intensiva e a 88 i ricoverati in altri reparti. I decessi complessivamente ammontano a 369, con la seguente suddivisione territoriale: 200 a Trieste, 82 a Udine, 76 a Pordenone e 11 a Gorizia. I totalmente guariti sono 4.545, i clinicamente guariti 24 e le persone in isolamento 2.370.

In Abruzzo 234 nuovi casi e 2 morti

Sono 234 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. Sono emersi dall'analisi di 3.299 tamponi: è risultato positivo il 7,1% dei campioni analizzati. Si registrano anche due decessi recenti, una 85enne e un 79enne della provincia di Teramo: il bilancio delle vittime sale a 503. Dei nuovi casi - 114 sono riferiti a tracciamenti di focolai già noti - 98 riguardano la provincia dell'Aquila, 62 quella di Teramo, 47 il Chietino e 35 il Pescarese (il totale è differente per questioni relative al riallineamento dei dati). Il paziente più giovane ha 2 anni ed è di Giulianova (Teramo), il più anziano è una 90enne di Vasto (Chieti). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 46: 12 in provincia dell'Aquila, 4 in provincia di Pescara, 10 in provincia di Chieti e 20 in provincia di Teramo. Gli attualmente positivi sono 153 in più e salgono a quota 3.529: 228 pazienti (+20 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 16 (invariato) in terapia intensiva, mentre gli altri 3.285 (+133) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 3.293 (+79).

I dati di giovedì

Nella giornata di giovedì i nuovi positivi riscontrati erano stati 16.079 sulla base di 170.392 tamponi effettuati, quindi con un rapporto fra casi positivi e tamponi pari al 9,4%. I morti erano stati 136, mentre i positivi erano 169.302, di cui 9.694 ricoverati e 992 in terapia intensiva. I pazienti sottoposti a isolamento domiciliare erano 158.616.