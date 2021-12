Coronavirus, ultimi dati: in Italia 19.215 nuovi casi e 66 morti

In Toscana 831 casi



In Toscana si registrano altri 831 casi di Covid (quasi cento meno di ieri) e il numero delle persone al momento positive si aggiorna, in crescita del 5 per cento, a 12.907. Aumentano i posti letto occupati negli ospedali – 342 in tutto, diciannove in più rispetto a ieri ma diminuiscono le persone, tra i pazienti, che sono ricoverate in terapia intensiva (47, due in meno). Cinque sono i decessi che si aggiungono con il nuovo bollettino: quattro uomini e una donna, con un'età media di 73,6 anni.

Nel Lazio 1965 nuovi casi

“Oggi nel Lazio su 15.878 tamponi molecolari e 26.426 tamponi antigenici per un totale di 42.304 tamponi, si registrano 1.965 nuovi casi positivi (+220), sono 3 i decessi (-7), 782 i ricoverati (+8), 112 le terapie intensive (+4) e +1.015 i guariti”. Così l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Il rapporto tra positivi e tamponi è al 4,6% - prosegue - I casi a Roma città sono a quota 816”. Rispetto al 12 dicembre dell’anno scorso: 2.187 ricoveri in meno in area medica, 225 in meno in terapia intensiva, 55.406 isolati a domicilio in meno e 38 decessi in meno. “Numeri che dimostrano l’importanza della vaccinazione” dice D’Amato.



In Sardegna casi in lieve calo

Un decesso, una donna di 79 anni del Nuorese, e un lieve calo (da 191 a 144) dei casi di positività al Covid 19 in Sardegna, sulla base di 1921 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 7020 tamponi, con un tasso di positività che sale dalll’1,5 al 2%.. Resta stabile il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva, 6, mentre cresce di tre unità quello dei ricoverati in area medica (96). Infine sono 3205 i casi di isolamento domiciliare ( 93 in più dell’ultima rilevazione).

In Emilia Romagna 1973 nuovi casi

I nuovi contagi di coronavirus in Emilia-Romagna tornano a sfiorare quota duemila, proseguendo nel trend ormai di crescita costante da settimane: l’ultimo bollettino della Regione indica 1.973 casi su quasi 30mila tamponi delle ultime 24 ore. Si spinge però anche sulle vaccinazioni: il 91% dei cittadini ad oggi vaccinabili ha ricevuto almeno la prima dose. Da domani si apriranno le prenotazioni anche per la fascia dei bimbi 5-11 anni. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 6,6%. Negli ospedali del territorio si contano anche altri 14 morti con Covid-19 per lo più ultrasettantenni ma anche un 62enne del Ravennate. I ricoveri pure aumentano: se nelle terapie intensive ci sono tre pazienti in meno, per un totale di 85, nei reparti Covid ci sono 946 persone, 18 in più da ieri. La situazione dei contagi nelle province vede Modena con 373 nuovi casi in testa, seguita da Bologna (308 più altri 64 di Imola); poi Reggio Emilia (238) e Rimini (225). Complessivamente i casi attivi sono 32.265 (+1.593), il 96,8% in isolamento a casa.

In Friuli Venezia Giulia 765 nuovi casi



Oggi in Friuli Venezia Giulia su 22.321 test e tamponi sono state riscontrate 765 nuove positività al Covid 19, pari al 3,42%. Nel dettaglio, su 8.956 tamponi molecolari sono stati rilevati 660 nuovi contagi (7,37%); su 13.365 test rapidi antigenici 105 casi (0,79%). Oggi si registrano i decessi di 9 persone, di persone tra i 94 e i 70 anni, morte in Rsa o in ospedale. Le persone ricoverate in terapia intensiva restano 26, mentre i pazienti in altri reparti scendono a 290 (-6). Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 4.063: 947 a Trieste, 2.057 a Udine, 728 a Pordenone e 331 a Gorizia. I totalmente guariti sono 125.883, i clinicamente guariti 284, mentre quelli in isolamento 7.761. Dall’inizio della pandemia in Fvg sono risultate positive complessivamente 138.307 persone: 33.173 a Trieste, 58.980 a Udine, 27.231 a Pordenone, 17.000 a Gorizia e 1.923 da fuori regione.