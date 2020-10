Coronavirus, ultimi dati: in Italia 19.644 nuovi contagi, con 177.669 tamponi, 151 vittime I malati in terapia intensiva sono 1.128, ancora in crescita (ieri 1.049)

Coronavirus: bollettino del 24 ottobre - I dati di oggi

La rilevazione di oggi ha riscontrato 19.644 nuovi contagi, ancora in crescita (ieri 19.143), con 177.669 tamponi effettuati (in calo, ieri 182.032). Le vittime sono state 151, in forte crescita rispetto a ieri (91). La percentuale dei positivi rispetto ai tamponi fatti è dell’11,05%, in crescita rispetto a ieri (10,5%). I malati in terapia intensiva sono 1.128; anche questo numero è cresciuto rispetto a venerdì, dove i malati in intensiva erano 1.049. Risultano ospedalizzati con sintomi attualmente 11.287 pazienti (738 più di ieri), mentre sono in isolamento domiciliare 190.767 persone (ieri erano 174.404). Il totale degli attualmente positivi è oggi di 203.182, mentre venerdì erano 186.002. 264.117 persone sono dimesse/guarite, 2.309 più di ieri. In totale, sono state contagiate dall’inizio dell’epidemia 504.509 persone.

Nelle regioni: Lombardia vicina anche oggi ai 5mila contagi

Sono 4.956 i nuovi contagi in Lombardia, anche oggi la regione maggiormente colpita in termini assoluti. Seguono il Veneto (1.729), la Campania (1.718), il Lazio (1.687) e il Piemonte (1.548). La regione con meno nuovi contagi è la Basilicata (50).

In Toscana più 1.526 casi, 11 decessi

La Toscana segna un altro record superando anche quota 1.500 contagi in un giorno. Nelle ultime 24 ore sono stati 1.526 i nuovi casi, più 5,5%, età media 44 anni. Ci sono stati anche 11 decessi: si tratta di 8 uomini e 3 donne, età media di 86,6 anni, morti 4 a Firenze, 1 a Massa Carrara, 3 a Pisa, 3 a Livorno. I tamponi eseguiti hanno raggiunto quota 987.024, 13.369 in più rispetto a ieri. Sono 8.886 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 17,2% è risultato positivo. A questi si aggiungono i 1.105 tamponi antigenici rapidi eseguiti oggi. Da inizio pandemia si registrano 29.427 casi e 1.248 decessi. Gli attualmente positivi sono oggi 15.688, +9,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 727 (71 in più rispetto a ieri), di cui 87 in terapia intensiva (5 in più). Complessivamente poi 14.961 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (1.243 in più rispetto a ieri, più 9,1%), altre 23.211 (434 in più rispetto a ieri, più 1,9%) sono isolate perchè contatti di contagiati. I guariti crescono dell'1,6% e raggiungono quota 12.491 (42,4% dei casi totali). La Toscana si trova al nono posto in Italia per numerosità di contagi, con circa 789 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 803 x100.000, dato di ieri). Le province con il tasso più alto sono Massa Carrara con 1.124 casi x100.000 abitanti, Pisa con 922, Firenze con 855, la più bassa Grosseto con 437. Rispetto a ieri la provincia di Firenze registra + 522 casi, Prato 101, Pistoia 130, Massa Carrara 65, Lucca 190, Pisa 189, Livorno 119, Arezzo 110, Siena 67, Grosseto 33.

In Campania frenata contagi, ma con meno tamponi

Sono 1.718 i nuovi casi di Covid in Campania, su 12.530 tamponi processati: ieri l'Unità di crisi aveva comunicato ben 2.280 contagi, nuovo record regionale, ma con 15.801 tamponi eseguiti. Dei casi odierni, 58 sono i sintomatici. Otto le nuove vittime, decedute tra il 21 e il 23 ottobre, e 42 i guariti. Torna a respirare la situazione ospedaliera grazie all'attivazione di nuovi posti letto Covid in degenza ordinaria: ora sono 1.500, di cui 1.118 occupati. In terapia intensiva 105 posti occupati su 227