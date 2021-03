Coronavirus, ultimi dati: in Italia 19.749 nuovi casi e 376 vittime. Record di ingressi in terapia intensiva: 278

Di questi, 65 sono stati rilevati sulla base di 1.270 tamponi pcr, 218 dei quali sono nuovi test. Altri 113 casi di infezione sono stati rilevati con 13.180 test antigenici. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 47 nelle terapie intensive (tre dei quali all'estero), 176 nei normali reparti ospedalieri, 155 nelle strutture private convenzionate e 127 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 6.060. Su 67.190 persone che, dall'inizio dell'emergenza hanno contratto l'infezione, i guariti sono 62.589.

In Abruzzo continua aumento ricoveri, ma calano casi

Sono 187 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ultime ore in Abruzzo. È il dato più basso da oltre un mese, ma ancora pochi, rispetto ai valori ormai divenuti standard, i tamponi molecolari analizzati. Sono 3.811: è risultato positivo il 4,91% dei campioni.

Contestualmente, continuano ad aumentare i ricoveri, che passano dai 749 di ieri ai 759 di oggi, con le terapie intensive che tornano a quota 87, valore massimo mai registrato. Si registrano dodici decessi: il bilancio delle vittime sale a 1.825. I nuovi positivi hanno età compresa tra 1 e 96 anni. Quelli con meno di 19 anni sono 48: sei in provincia dell'Aquila, sei in provincia di Pescara, 24 in provincia di Chieti e 12 in provincia di Teramo. I dodici decessi, sette dei quali relativi ai giorni scorsi, ma comunicati solo oggi dalle Asl, riguardano persone di età compresa tra 60 e 92 anni: una in provincia di Chieti, cinque in provincia di Teramo e sei in provincia di Pescara.

Gli attualmente positivi sono 13.325 (-119): 672 pazienti (+7) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 87 (+3, con 8 nuovi ricoveri) sono in terapia intensiva, mentre gli altri 12.566 (-129) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 42.804 (+294). Nelle ultime ore sono stati eseguiti anche 6.384 test antigenici. A livello territoriale, l'incremento più consistente si registra nel Chietino (+82), seguito dal Pescarese (+75), dall'Aquilano (+61) e dal Teramano (+45).

I numeri dell’8 marzo

Lunedì 8 marzo erano stati 13.902 i nuovi positivi al coronavirus con 184.684 tamponi effettuati. I morti nelle precedenti 24 ore erano stati 318; erano stati quindi superati i 100mila morti: 100.103. Il tasso di positività rispetto ai tamponi era del 7,5%. I ricoverati in terapia intensiva erano 2.700, con 231 ingressi del giorno. Nel giorno, il numero di dimessi/guariti era stato di 13.893, per un totale dall’inizio della pandemia di 2.508.732.