Coronavirus ultime notizie. Agenas, occupazione intensive al 4% e reparti al 15%

Dopo il calo di un punto percentuale registrato domenica 1 maggio, resta ferma al 15%, nelle ultime 24 ore, l’occupazione dei reparti di “area non critica” da parte di pazienti Covid in Italia che, esattamente un anno fa, era 29 per cento. Sono sei le regioni che superano la soglia del 20%: Umbria (32%), Calabria (25%), Abruzzo (24%), Sicilia (23%), Basilicata (27%), Molise (22%). È stabile al 4%, in Italia, l’occupazione delle terapie intensive (un anno fa era 28%) e nessuna regione supera la soglia del 10 per cento. Questi i dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas) del 1 maggio 2022, pubblicati oggi.

191 casi in Friuli Venezia Giulia 171 ricoveri, quattro morti

Sono 191 i nuovi casi di Covid-19 registrati oggi in Friuli Venezia Giulia, ieri erano stati 588. Su 1.228 tamponi molecolari sono stati rilevati 60 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 4,89%. Sono inoltre 736 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 131 casi (17,80%). Le persone ricoverate in terapia intensiva salgono a 5 (ieri erano tre) e i pazienti ospedalizzati in altri reparti crescono a 166 (rispetto ai 163 di 24 ore fa) portando così i ricoveri totali a quota 171 contro i 166 di ieri. Cresce anche il numero dei decessi: quattro oggi contro i due di ieri.

Toscana: altri 16 morti, risalgono ricoveri e terapie intensive

Sono sedici - tre donne e tredici uomini con un’età media di 83,3 anni - le persone positive al Covid morte nelle ultime 24 ore in Toscana, dove il numero totale delle vittime dell’epidemia è salito a 9.867. I casi complessivi di positività al Covid in regione dall’inizio dell’epidemia sono 1.100.705. L’età media dei 730 nuovi positivi odierni è di 45 anni circa (20% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 34% tra 40 e 59 anni, 21% tra 60 e 79 anni, 8% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 1.043.305 (94,8% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 47.533, -11,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 635 (16 in più rispetto a ieri), di cui 23 in terapia intensiva (4 in più).

In Umbria 11 ricoverati in più nelle ultime 24 ore

Undici ricoverati Covid in più in Umbria, ora 224, cinque, uno in più, nelle rianimazioni. Emerge dai dati della Regione aggiornati al 2 maggio. Nell'ultimo giorno sono emersi 384 nuovi positivi e 431 guariti mentre non vengono segnalati morti. Gli attualmente positivi scendono a 11.787, 47 in meno di domenica. Sono stati analizzati 1.592 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 24,1 per cento (era 24,9 lunedì della scorsa settimana).

Abruzzo, 582 nuovi positivi e due decessi, 819 i guariti

Sono 582 (di età compresa tra 4 mesi e 94 anni) i nuovi casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 376.218. Dei positivi odierni, 536 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità aggiungendo che il bilancio dei pazienti deceduti registra due nuovi casi e sale a 3.222. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 315382 dimessi/guariti (+819 rispetto a ieri). Gli attualmente positivi in Abruzzo (calcolati sottraendo al totale dei positivi, il numero dei dimessi/guariti e dei deceduti) sono 57614 (-239 rispetto a ieri). Nel totale sono ricompresi anche 6.211 casi riguardanti pazienti di cui non si hanno notizie e sui quali sono in corso verifiche. 337 pazienti (+8 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in area medica; 12 (+1 rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 57.265 (-248 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.