Oggi in Italia altri 188.797 casi, +2,3% sulla settimana. Le vittime sono 385

Alle 17.40 di oggi, giovedì 20 gennaio, si sono registrati 188.797 nuovi positivi al Coronavirus (- 3.253 giorno su giorno: ieri erano 192.320) rilevati dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Sanità e dalla Protezione civile. Il dato segna una lieve risalita rispetto ad una settimana fa, quando i nuovi contagiati rilevati erano 184.615. L’incremento di +2,3% su giovedì 13 gennaio ci dice che purtroppo la pandemia non ha ancora raggiunto il suo picco, e ci troviamo sul cosiddetto plateau.

Il totale degli attualmente contagiati arriva così a 2.682.041 unità. I guariti nelle ultime 24 ore sono stati 143mila. Il “tasso di positività”, cioè il rapporto tra il numero totale dei tamponi effettuati e quelli che risultano postivi si è attestato al 17% (in crescita: ieri era al 16,2%). Il dato è stato elaborato in base ai risultati di 1.110.266 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore contro i 1.181.889 di mercoledì (sono considerati nel conteggio sia i test rapidi antigenici che i tamponi molecolari). I decessi, nelle ultime 24 ore, sono stati 385 (cinque vittime in più rispetto alle 380 contate ieri), per un totale di 142.590 morti dall'inizio della pandemia.

Degli oltre due milioni e 680mila italiani attualmente positivi, 19.659 sono ricoverati con sintomi nei reparti ospedalieri ordinari (+159, ieri erano 19.500) e 1.698 nei reparti di terapia intensiva (+10, erano 1.688; 155 gli ingressi giornalieri). I soggetti tenuti sotto osservazione medica in isolamento domiciliare sono invece 2.660.684 (+55.282, erano 2.605.402).

In Veneto 21.833 nuovi positivi e 32 decessi

Sono 21.833 i nuovi casi in Veneto alle 8 di questa mattina, contro i 21.209 di ieri. Il numero dei residenti attualmente positivi arriva a quota 273.895 contro i 265.072 di ieri. Cresce di cinque unità a quota 2.010 il numero dei ricoveri complessivi in Veneto. La causa si identifica in una lieve crescita dei pazienti attualmente in area non critica (1.806 contro i 1.802 di 24 per fa) e in un altrettanto leggero aumento dei pazienti in area critica (204 contro i 203 di ieri). Il numero dei decessi si attesta oggi a 32 contro i 26 di ieri.

Altri 20mila nuovi casi e 33 morti in Emilia-Romagna

Altri 20mila nuovi casi di Coronavirus in Emilia-Romagna, un aumento in linea con quello degli ultimi giorni, tre ricoverati in più in terapia intensiva per un totale di 152 e 53 in più negli altri reparti, dove in tutto ci sono 2.465 pazienti. Sono i dati del bollettino quotidiano della pandemia in regione, dove si contano anche 33 morti, dai 68 ai 100 anni. I nuovi positivi, 20.140, sono stati registrati con 71.690 tamponi in 24 ore. Nelle terapie intensive il 61,2% sono non vaccinati. A Bologna i nuovi contagi sono 3.969 più 897 del circondario imolese, poi c’è Modena con 2.970. I casi attivi salgono complessivamente a 348.440 (+7.502), il 99,2% in isolamento a casa. Le persone complessivamente guarite sono 12.605 in più rispetto a ieri.