Coronavirus, ultimi dati: in Italia 20.765 nuovi casi e 207 morti

Loading...

Puglia, 1.155 casi e 10 morti

Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati registrati 8.497 test e sono stati rilevati 1.155 casi positivi, cioè il 13,59% dei test: 570 sono stati in provincia di Bari, 229 in provincia di Foggia, 134 in provincia di Taranto, 84 in provincia di Lecce, 74 nella provincia Bat, 57 in provincia di Brindisi, casi di residenti fuori regione, tre casi di provincia di residenza non nota. Ci sono stati anche dieci decessi.

RT PER REGIONE Loading...

Dove eravamo rimasti

Sabato 6 marzo in Italia si registravanoi 23.641 nuovi casi di Covid-19 (dai 24.036 venerdì) con 355.024 tamponi 307 decessi (dai 297 del giorno precedente). I ricoveri in ospedale passavano da 20.374 a 20.701 (+327), i pazienti in terapia intensiva da 2.525 a 2.571 (+46). Il tasso di positività risaliva lievemente dal 6,35% di venerdì a quota 6,65 per cento. Gli ingressi giornalieri in terapia intensiva erano 214