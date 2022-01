Coronavirus, oggi in Italia altri 171.263 casi e 333 vittime, in calo ricoveri e terapie intensive

In Emilia Romagna 17.887 nuovi casi e 29 decessi

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 913.835 casi di positività, 17.887 in più rispetto a ieri, su un totale di 75.815 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 25.881 molecolari e 49.934 test antigenici rapidi. Questo il dato comunicato al ministero della Salute. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 23,6%. Vanno aggiunti 1.350 nuovi casi registrati a Ferrara e provincia da ieri, che per un problema di rilevamento non è stato possibile caricare da parte della Ausl. I dati verranno recuperati nei prossimi giorni. Il totale complessivo odierno sarebbe quindi di 19.237 casi. Purtroppo, si registrano anche 29 decessi. totale, dall'inizio dell'epidemia, i decessi in regione sono stati 14.748.

In Campania oltre 14mila positivi, ricoveri in aumento

Sono 14.416 - 9.765 positivi all’antigenico e 4.651 al molecolare - i casi positivi al Covid in Campania su 93.955 test esaminati (antigenici 60.497; molecolari: 33.498). Leggermente in rialzo il tasso di incidenza che ieri era pari al 15,05% ed oggi sale al 15,34 per cento. Quattordici i decessi nelle ultime 48 ore; otto deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali continuano a salire i ricoveri: in terapia intensiva i posti letto occupati sono 101 (+1 rispetto a ieri); in degenza sono 1348 (+9 rispetto a ieri).

Toscana: altri 24 morti, più di 8mila vittime dal 2020

Sono ventiquattro le persone decedute in Toscana per Covid nelle ultime 24 ore. Le vittime dell’epidemia in regione sono in totale 8.007. I casi complessivi di positività al Covid sono 653.343. L’età media dei 12.190 nuovi positivi odierni è di 35 anni circa. I guariti crescono del 3,1% e raggiungono quota 466.622 (71,4% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 178.714, -0,9% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.475 (10 in più rispetto a ieri), di cui 122 in terapia intensiva (3 in meno).



In Umbria ricoverati tornano meno di 200

Tornano meno di 200 i ricoverati Covid negli ospedali dell’Umbria, 199 al 22 gennaio, nove in meno di venerdì, dieci dei quali, erano 12 nelle terapie intensive. Secondo il portale della Regione dedicato alla pandemia nell’ultimo giorno sono stati registrati 2.258 nuovi positivi, 2.446 guariti e tre morti. Gli attualmente positivi sono ora 25.408, 191 in meno rispetto a venerdì. Sono stati analizzati 3.478 tamponi e 11.880 test antigenici, per un tasso di positività del 14,7 per cento (era 13,68 venerdì).

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

D’Amato: nel Lazio 14.821 nuovi casi positivi (-493)

“Oggi nel Lazio su 14.821 tamponi molecolari e 87.107 tamponi antigenici per un totale di 110.232 tamponi, si registrano 14.821 nuovi casi positivi (-493), sono 13 i decessi (-13), 1.945 i ricoverati (-1), 206 le terapie intensive (-1) e +7.081 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,4 per cento. I casi a Roma città sono a quota 7.488. Oggi in calo i decessi, i ricoveri e le terapie intensive”. Lo comunica, in una nota, l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.