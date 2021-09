Coronavirus Italia: oggi altri 3.970 casi e 67 vittime, tasso di positività all’1,3%

5' di lettura

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Alle 17.25 di oggi, mercoledì 22 settembre, si sono registrati 3.970 nuovi positivi al Coronavirus (+593 giorno su giorno: ieri erano 3.377) rilevati dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Sanità e dalla Protezione civile. Il totale degli attualmente contagiati arriva così a 106.559 unità. Il dato è stato elaborato in base ai risultati di 292.872 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore contro i 330.275 di martedì (sono considerati nel conteggio sia i test rapidi antigenici che i tamponi molecolari). Il “tasso di positività”, cioè il rapporto tra il numero totale dei tamponi effettuati e quelli che risultano postivi si è attestato così all'1,3% (ieri era all'1%). I decessi, nelle ultime 24 ore, sono stati 67 (lo stesso dato registrato ieri), per un totale di 130.488 morti dall'inizio della pandemia.

Degli oltre 106mila italiani attualmente positivi, 3.796 sono ricoverati con sintomi nei reparti ospedalieri ordinari (-141, ieri erano 3.937) e 513 nei reparti di terapia intensiva (-3: erano 516; 40 gli ingressi giornalieri). I soggetti tenuti sotto osservazione medica in isolamento domiciliare sono invece 102.250 (-2.810, erano 105.060). Il totale dei dimessi e dei guariti è arrivato a 4.408.806.



Loading...

In Campania 365 positivi, 8 decessi

Sono 365, in Campania, i casi positivi al Covid su 17.394 test esaminati. Aumenta leggermente il tasso di incidenza: ieri era al 1,26% mentre oggi è al 2,09%. Sette i decessi nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali resta piuttosto stazionaria la situazione dei ricoveri nelle terapie intensive (-1), mentre aumentano leggermente in degenza (+ 2).



Toscana: sette decessi ma diminuiscono le terapie intensive

Oggi in Toscana, secondo quanto riporta il bollettino regionale sull’andamento dell’epidemia di Coronavirus, si registrano sette nuovi decessi. Sono 7.120 i deceduti dall’inizio dell’epidemia. In Toscana sono 280.096 i casi complessivi di positività al Coronavirus, 325 in più rispetto a ieri. I guariti crescono dello 0,2%, 484 in più rispetto a ieri, e raggiungono quota 265.062 (94,6% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 7.914, -2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 372 (17 in meno rispetto a ieri), di cui 50 in terapia intensiva (3 in meno).

In Calabria 200 casi e quattro vittime

Sono 200 i contagiati da Covid 19 in Calabria nelle ultime 24 ore in aumento rispetto a ieri (128) con lo stesso numero di tamponi fatti. Il tasso di positività si attesa al 5,16 per cento. Quattro le vittime che aggiornano il totale dei decessi da inizio pandemia a 1.383. Calano, nel saldo tra ingressi e dimissioni, i ricoverati in area medica che scendono a 172 (-6) mentre c'è un nuovo ingresso in terapia intensiva (14). I casi attivi sono 4.378 (-89), gli isolati a domicilio 4.192 (-84) e i nuovi guariti 285. Ad oggi sono stati fatti 1.165.281 tamponi con 82.711 positivi. Sono i dati comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria.