Coronavirus, ultimi dati: in Italia 22.253 nuovi casi con 135.731 tamponi e 233 morti

Sono 22.253 alle 17 di lunedì 2 novembre i nuovi positivi al coronavirus in Italia e portano il totale, dall’inizio della pandemia, a quota 731.588 (+3,13%). I morti, giorno su giorno sono, sono 233 (+0,60%), così che il dato complessivo da febbraio sale a 39.069 unità. Al momento si contano 396.512 attualmente positivi (+4,86%), di cui 19.840 ricoverati con sintomi (+4,96%) e 2.022 in terapia intensiva, dopo gli ultimi 83 accessi (+4,28%). Le persone sottoposte a isolamento domiciliare, poi, sono 374.650 (+4,85%). I guariti e i dimesssi delle ultime 24 ore, poi, sono 3.637 (+1,24%). Questo il quadro che emerge a seguito dei dati quotidiani del ministero della Sanità, frutto dell’elaborazione di 135.731 tamponi, a fronte dei 183.457 effettuati domenica primo novembre. La flessione nei dati di contagio è evidentemente figlia del calo dei tamponi effettuati nel weekend, fenomeno che si ripete puntualmente tutte le settimane.

Lombardia, Campania e Toscana prime per contagi

A livello delle singole regioni, la Lombardia resta quella che conta il maggior numero di nuovi contagi: 5.278. Seguono la Campania con 2.861 casi, la Toscana (2.009) e il Piemonte (2.003). Al di sotto della soglia dei 2mila, troviamo Lazio (1.859), Lazio (1.652) e Veneto (1.544), quindi la Sicilia (1.024). Sotto quota mille Puglia (626), Trentino Alto Adige (624) e Liguria (599), quindi Abruzzo (478), Marche (373), Sardegna (324), Calabria (254), Umbria (193), Valle d’Aosta (122), Basilicata (111) e Molise (101).

Dove eravamo rimasti

Il giorno 1 novembre in Italia si registravano 29.907 nuovi casi di Covid-19 con 183.457 tamponi effettuati, in calo rispetto ai 215mila del 31 ottobre. Le vittime erano 208 e portavano il totale da inizio pandemia a quota 38.826. Le terapie intensive crescevano di 96 unità rispetto al giorno precedente fino a contare 1.939 in rianimazione. Ed erano Lombardia e Campania a guidare l’aumento dei contagi, con +8.607 e +3.860 casi.