Coronavirus, ultime notizie in Italia. Cartabellotta (Gimbe): 3,5 mln over 50 senza nemmeno una dose

3' di lettura

“3,58 milioni di over 50 senza nemmeno una dose. Il tallone d’Achille della campagna vaccinale”. Lo scrive su Twitter il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta. A corredo un grafico con un’elaborazione di Gimbe su dati del ministero della Salute, secondo cui la Sicilia è in testa alla classifica con il 19,9% degli abitanti con più di 50 anni che non hanno ricevuto nessuna dose di vaccino anti-Covid. Il dato più basso è della Puglia con l’8,3%, mentre la media italiana è del 13,1 per cento.



I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Toscana: 434 nuovi casi, età media 35 anni, tre decessi

In Toscana sono 434 i nuovi casi Covid, che portano il totale a 266.785 dall’inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 247.610 (92,8% dei casi totali). Sono stati eseguiti 5.258 tamponi molecolari e 1.325 tamponi antigenici rapidi, di questi il 6,6% è risultato positivo. Sono invece 2.992 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 14,5% è risultato positivo. Oggi si registrano tre nuovi decessi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all’andamento dell'epidemia in regione.

Loading...

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

144 casi e nessun decesso in Puglia

Oggi in Puglia sono stati registrati 144 casi su 7.286 test per l'infezione da Covid-19, con una incidenza dell’1,97%. I nuovi positivi sono 53 nel Foggiano, 45 nel Leccese, 26 in provincia di Bari, 17 nella provincia Bat, 7 nel Brindisino, 4 nel Tarantino; 8 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 3.176.951 test e sono 4.631 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 261.641 e sono 250.316 i pazienti guariti.

Veneto: 331 nuovi casi, zero vittime

In Veneto sono 331 i positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore su 10.331 tamponi, con un’incidenza del 3,20%. Sono 449.794 i contagiati dall’inizio della pandemia. I morti restano 11.666. I positivi di oggi ammontano a 12.839. In ospedale ci sono 269 ricoverati (-1): 216 in area non critica (-1) e 52 in terapia intensiva (dato invariato). Sono i dati comunicati dal governatore Luca Zaia in conferenza stampa nella sede della Protezione civile di Marghera.

TERAPIE INTENSIVE, RICOVERI E ISOLAMENTO DOMICILIARE Loading...

In Umbria curva attuali positivi ancora verso basso

Continua a piegarsi verso il basso la curva degli attualmente positivi al Covid in Umbria, 1.887 a lunedì, 71 in meno del giorno precedente secondo i dati aggiornati della Regione. Dai quali emerge però ancora un lieve aumento dei ricoverati in ospedale, ora 60, due in più di domenica, sette dei quali nelle terapie intensive, erano sei. Nell’ultimo giorno, ancora caratterizzato dall’assenza di vittime, sono stati accertati sette nuovi positivi e 78 guariti. I tamponi analizzati sono stati 529 e 296 i test antigenici, con un tasso di positività sul totale dello 0,84 per cento (era uno per cento lunedì della scorsa settimana quando vennero accertati 11 nuovi positivi).