Coronavirus oggi. Agenas: cala ancora occupazione terapie intensive in Italia, siamo al 9%

In Italia torna sotto la soglia di allerta del 10% la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19. I dati dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali aggiornati al 22 febbraio, mostrano infatti un calo dell’1% rispetto al giorno precedente, che riporta il valore al 9 per cento. Resta invece ferma al 20% l'occupazione dei reparti di area medica non critica. Nel dettaglio, nell’arco di 24 ore, la percentuale di posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti con Covid-19 cresce solo nella Pa Trento (8%) e cala in cinque Regioni: Abruzzo (all’8%), Calabria (13%),Lazio (15%), Provincia autonoma di Bolzano (2%), e Sicilia (10%).

In Toscana registrati altri 32 decessi

Sono 32 - sedici donne e sedici uomini con un’età media di 82,8 anni - le persone positive al Covid morte nelle ultime 24 ore in Toscana, dove il numero totale delle vittime dell’epidemia sale a 8.887.I casi complessivi di positività al Covid sono 844.989. L’età media dei 2.956 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (31% ha meno di 20 anni, 21% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 14% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 795.243 (94,1% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 40.859, -5,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 1.002 (20 in meno rispetto a ieri), di cui 65 in terapia intensiva (10 in più).

D’Amato (Lazio): “Oggi 5.639 casi e 14 decessi”

“Oggi nel Lazio su 12.618 tamponi molecolari e 37.910 tamponi antigenici per un totale di 50.528 tamponi, si registrano 5.639 nuovi casi positivi (-717), sono 14 i decessi (-5), 1.620 i ricoverati (-45), 139 le terapie intensive (+1) e +18.918 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 11,1%. I casi a Roma città sono a quota 2.527. oggi nuovo record dei guariti”. Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato,



Veneto, contagi ancora alti: +4.593 in 24 ore

Il Veneto vede un calo ma non ancora un crollo dei contagi Covid, che nelle ultime 24 ore sono stati 4.593 (ieri, con il trascinamento dei dati della domenica, erano 6.037). Pesante il numero dei decessi, 27, per un totale dall’inizio della pandemia di 13.777. I contagiati dall’inizio della crisi sanitaria salgono invece a 1.313.849. Lo riferisce il bollettino della Regione. Modeste le variazioni dei dati ospedalieri rispetto a ieri. sono 1.189 (-11) i ricoverati in area medica, e 101 (-2) quelli in terapia intensiva. In flessione i soggetti attualmente positivi 64.405 (-4.602).



Friuli Venezia Giulia: in calo decessi e terapie intensive

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 5.489 tamponi molecolari sono stati rilevati 327 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,96%. Sono inoltre 6.728 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 511 casi (7,6%). Le persone ricoverate in terapia intensiva scendono a 15, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 299. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute Riccardo Riccardi.