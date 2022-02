Coronavirus, arrivate in Italia prime dosi vaccino Novavax

Marche: -10 ricoveri in 24 ore, quattro vittime

Ancora in calo il numero di ricoverati per Covid-19 nelle Marche: altri dieci degenti in meno nell’ultima giornata in cui si sono attestati a 168. Nel dettaglio sono 26 i ricoveri in Terapia intensiva, valore che fa scendere la percentuale di occupazione di ricoverati Covid al 10,1%, ad un soffio dalla soglia del 10% per la zona bianca; sono 50 i degenti in Semintensiva (-2) e 163 nei reparti non intensivi (-5). Complessivamente in Area medica o ’non critica’ sono assistite 213 persone e la percentuale di occupazione di degenti Covid è de 20,7% (1.027 posti; la soglia è al 15%). In un giorno nelle Marche rilevati 1.268 casi di positività e l ’incidenza ogni 100mila abitanti è scesa ancora, a 684,49. Quattro le persone decedute e il totale regionale di vittime sale a 3.585.

Basilicata, 497 contagi e 8 decessi

In Basilicata sono 497 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 3.271 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano ben otto decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Sono state registrate 537 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 110 (-7) di cui 3 (+1) in terapia intensiva: 61 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 49 (di cui 2 in TI) in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono oltre 19.600.



Nel Lazio 149.693 casi positivi, 131 in terapia intensiva

Sono 149.693 le persone attualmente positive a Covid-19 nel Lazio, di cui 1.447 ricoverati, 131 in terapia intensiva e 148.115 in isolamento domiciliare. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 908.356 e i morti 10.407 su un totale di 1.068.456 casi esaminati, secondo il bollettino aggiornato della Regione Lazio.