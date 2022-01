Coronavirus, oggi in Italia altri 167.206 casi (-13% sulla settimana) e 426 vittime

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

Nel Lazio 18 vittime, 205 in terapia intensiva

Oggi nel Lazio “su 24.122 tamponi molecolari e 75.229 tamponi antigenici per un totale di 99.351 tamponi, si registrano 14.987 nuovi casi positivi (-2.178), sono 18 i decessi (-13), 2.102 i ricoverati (+37), 205 le terapie intensive (-1) e +10.167 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 15%. I casi a Roma città sono a quota 7.968. Il Lazio prima regione per somministrazione antivirale orale (molnupiravir). I dati su base settimanale inducono ad una stabilizzazione, bassa la probabilita' di cambio di colore”. Lo sottolinea l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, nel bollettino sanitario quotidiano.

Oggi in Abruzzo 3.551 nuovi positivi e 12 decessi

Sale a 2.777 il bilancio dei pazienti deceduti a causa del coronavirus, oggi in Abruzzo, con 12 nuovi casi di età compresa tra 75 e 96 anni: 4 registrati in provincia di Chieti, 1 in provincia di Teramo, 2 in provincia dell'Aquila e 5 decessi risalgono ai giorni scorsi, ma sono stati comunicati solo oggi dalle Asl. Da ieri in regione sono 371 le persone guarite dal virus e 3.551 i nuovi positivi al Covid 19, di età compresa tra 2 mesi e 100 anni, che portano il totale dei contagi dall'inizio dell'emergenza a 201.342. Nel numero complessivo dei contagi sono compresi anche 98.412 dimessi e guariti in tutto il corso della pandemia. Dei positivi odierni 2.062 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido.

Marche: in 24 ore 6.196 casi, incidenza in lieve rialzo

In un giorno 6.196 casi di contagio al Coronavirus nelle Marche e l’incidenza continua a salire ma in maniera molto contenuta: è arrivata a 2.691,01 ma da cinque giorni, nonostante i rialzi costanti, si mantiene nell'intervallo tra 2.600 e 2.700 dopo le precedenti impennate. Lo evidenziano i dati forniti dall’Osservatorio epidemiologico regionale. Nell'ultima giornata 789 persone con sintomi; per altri 1.543 in corso un approfondimento epidemiologico.

Scendono ricoverati in ospedali Umbria

Quattro ricoverati Covid in meno negli ospedali dell’Umbria nell’ultimo giorno mentre restano sette in posti occupati nelle terapie intensive. Segnalati altri tre morti, secondo quanto riporta il sito della Regione. Sempre nell’ultimo giorno sono emersi 2.156 nuovi positivi, 9,6 per cento in meno rispetto a martedì e 2.296 guariti, con gli attualmente positivi ora 24.467, 143 in meno. Sono stati analizzati 3.845 tamponi e 12.357 test antigenici, con un tasso di positività del 13,3 per cento (11,1 martedì).

Fiaso, lieve aumento dei ricoveri (+0,4) nell’ultima settimana

Il numero dei ricoveri nell'ultima settimana fa registrare un aumento lievissimo dello 0,4 per cento. La frenata nelle ospedalizzazioni è la più evidente degli ultimi tre mesi: nella settimana 11-18 gennaio l'incremento era stato del 7,1% e tra il 4-11 gennaio del 32 per cento. Lo rileva l'ultimo report sugli ospedali sentinella della Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso).