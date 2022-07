Coronavirus, ultime notizie. Oggi in Italia 88.221 casi (-26,9% sulla settimana) e 253 morti

Speranza, campagna vaccini è ancora in moto

“La campagna di vaccinazione non è chiusa. È ancora in corso e dobbiamo mettere al riparo soprattutto i più fragili”. Così il ministro della Salute Roberto Speranza alla presentazione del Bilancio Sociale 2021 della Croce Rossa Italiana.“Da qualche giorno Ema ed Ecdc hanno raccomandato la vaccinazione a tutti gli over 60 e a tutti i fragili”, aggiunge. “La campagna si rimette in qualche modo in moto: sarà ancora attiva nelle prossime settimane e a settembre-ottobre dobbiamo continuare perché è proprio grazie ai vaccini che c’è un tempo nuovo che ci consente di non dover più adottare le misure drastiche che siamo stati costretti a prendere in tempi diversi e che nessuno potrà mai dimenticare” ha aggiunto ricordando che “la CRI c’è sempre stata in questa sfida contro il Covid”.

In Friuli Venezia Giulia 2.529 nuovi casi, 8 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.554 tamponi molecolari sono stati rilevati 343 nuovi contagi. Sono inoltre 8.288 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 2.186 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 5 mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 321. Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Oggi si registrano 8 decessi: 1 a Trieste; 4 a Udine; 2 a Pordenone; 1 a Gorizia. Il numero complessivo delle persone decedute dall’inizio della pandemia è 5.228, con la seguente suddivisione territoriale: 1.301 a Trieste, 2.444 a Udine, 999 a Pordenone e 484 a Gorizia. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 446.452 persone.

Oggi in Abruzzo 3.333 nuovi contagi e otto morti

Sono 3.333 i casi positivi al Covid registrati oggi in Abruzzo, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza - al netto dei riallineamenti - a 497575. Il bilancio dei pazienti deceduti registra otto nuovi casi e sale a 3446. Lo comunica l'Assessorato regionale alla Sanità.

Umbria: salgono ricoverati ma meno nuovi casi

Salgono a 294, sette in più di lunedì, i ricoverati Covid in Umbria, con sei posti occupati nelle rianimazioni, uno in più. Lo si ricava dai dati della Regione aggiornati al 26 luglio. Nell’ultimo giorno sono emersi 1.494 nuovi positivi e 2.054 guariti. Cinque i nuovi morti registrati. Gli attualmente positivi sono in calo a 21.609unità , 565 in meno, con un calo del 5,8 per cento su base settimanale. Sono stati analizzati 6.997 tra tamponi e test antigenici, con un tasso di positività del 21,3 per cento in calo rispetto al 26,1 per cento dello stesso giorno della scorsa settimana.

Contagi di nuovo in aumento e due morti in Sardegna

Contagi da Covid di nuovo in aumento in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 2.294 casi positivi (+ 1.619), di cui 2.211 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.697 tamponi per un tasso di positività del 21,4 per cento. Stabile sia il numero dei ricoverati nei reparti di terapia, 13, che quelli in area medica, in tutto 180. I casi di isolamento domiciliare sono 39.060 (- 765). Si registra il decesso di un uomo e di una donna, rispettivamente di 96 e 99 anni, residenti nella provincia di Sassari.