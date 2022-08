Coronavirus, ultimi dati. In Italia 26.693 nuovi casi (-30,1% da settimana scorsa) e 152 morti

In Sardegna 715 nuovi casi e due decessi

In Sardegna si registrano oggi 715 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 622 diagnosticati da antigenico). Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.239 tamponi. Si registrano 2 decessi: due donne di 80 e 96 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (+ 2). I pazienti ricoverati in area medica sono 132 (- 16). 18.660 sono i casi di isolamento domiciliare (- 859).

TERAPIE INTENSIVE E RICOVERI Il numero di ricoveri giornalieri, quelli in terapia intensiva, e la crescita percentuale giornaliera. Loading...

In Puglia 4 morti e 1.859 casi, il 14,8% dei test

Sono 1.859 i nuovi casi di positività al Covid rilevati in Puglia su 12.529 test, con una incidenza del 14,8%. Le vittime sono quattro. Il numero di casi maggiori in provincia di Lecce (481), poi Bari (452), Taranto (303), Foggia (218). Nel Brindisino sono stati rilevati 200 casi, nella Bat 126. I positivi residenti fuori regione sono 68 e 11 quelli per cui non è stata ancora definita la provincia di provenienza. Le persone attualmente positive in Puglia sono 40.089, delle quali 393 (ieri 404) sono ricoverate in area non critica e 17 in terapia intensiva (come ieri).

Rezza: ospedali non congestionati ma virus circola

Nonostante il miglioramento dei parametri e “l’assenza di congestione” negli ospedali, “il virus però continua a circolare ed è bene sempre fare un richiamo alla prudenza e alla responsabilità, soprattutto in presenza di grandi aggregazioni. E ricordiamo che è possibile effettuare la quarta dose, soprattutto agli over-60 e alle persone fragili per evitare le conseguenze più gravi della malattia”. Così il direttore Prevenzione del ministero della Saltute, Gianni Rezza, commentando i dati del monitoraggio settimanale sul Covid-19.