Coronavirus, Gimbe: quarantena ridotta per chi ha fatto terza dose

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Revisione delle quarantene e obbligo vaccinale. Sono le misure necessarie a rallentare la corsa di Omicron, secondo il presidente della Fondazione Gimbe Nino Cartabellotta, intervenuto ai microfoni dell’’Italia s'è Desta’ su Radio Cusano Campus. “Omicron è una variante molto contagiosa. Ogni positivo può aver avuto, di media, dai 5 ai 10 contatti. Se dovessimo avere un milione di positivi - spiega - vuol dire che potrebbero esserci dai 5 ai 10 milioni di contatti da mandare in quarantena e questo non è possibile. Chi ha fatto il vaccino con la terza dose è più difficile si contagi e quindi bisognerebbe rivedere le regole per questa categoria. La persona vaccinata anche con terza dose deve vedere la sua quarantena ridotta visto, come detto, che l'impatto sugli ospedali non è ancora così preoccupante. Dobbiamo entrare in una gestione sanitaria, economica e sociale della pandemia”.

“Sono anche un fautore dell'obbligo vaccinale. Basta parlare di prime, seconde e terze dosi. Bisogna che il vaccino diventi una misura di sanità pubblica - rimarca - che andrà somministrato periodicamente. Del resto il vaccino, nonostante il virus circoli, permette di non affollare gli ospedali”. “Al netto dei dati di ieri che ci hanno riportato poco più di 25mila contagi ma a fronte di molti meno tamponi effettuati, nelle ultime settimane abbiamo visto che i casi giornalieri sono passati da 15mila a ridosso dell'Immacolata a circa 37mila al giorno a Natale - rileva Cartabellotta - La variante Omicron è molto più presente di quanto non dicano i dati delle flash survey effettuate dall'Iss. È una variante talmente contagiosa che nel momento in cui si stabilisce la reale presenza la stessa variante si è ulteriormente diffusa”.

Loading...

I DATI DEL CONTAGIO Loading...

Zaia: 2.816 positivi e 24 morti nelle ultime 24 ore in Veneto

“Su 33.648 tamponi effettuati sono risultati 2.816 i positivi nelle ultime 24 ore in Veneto. L’incidenza è di 8,37%. Mentre i decessi registrati da ieri sono 24 che porta il numero totale delle vittime a 12.306”. Così il governatore Luca Zaia nel corso del punto stampa di aggiornamento sulla situazione Covid-19 in Veneto. “Il totale dei positivi dall’inizio della pandemia sono 610.250 - ha continuato - I positivi attuali sono 71.761. I ricoverati Covid ad oggi sono 1.398 (+48), dei quali 1.213 (+35) in area non critica e 185 (+13) in terapia intensiva. Le terapie intensive non Covid sono 279”. Dal 21 febbraio in Veneto “sono stati fatti 8.187.720 tamponi molecolari e 13.065.198 rapidi, siamo la Regione che ha fatto più tamponi”, ha aggiunto Zaia.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

In Toscana altri nove decessi, in costante aumento i ricoveri

Sono nove, cinque uomini e quattro donne con un’età media di 79 anni, le persone decedute per Covid nelle ultime 24 ore in Toscana. Il numero totale dei decessi causati dal Covid nella regione dall’inizio dell’epidemia sale a 7.525. In Toscana sono 337.126 i casi complessivi di positività al Coronavirus. L’età media dei 2.843 nuovi positivi odierni è di 36 anni circa (21% ha meno di 20 anni, 39% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 10% tra 60 e 79 anni, 2% ha 80 anni o più). I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 297.328 (88,2% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 32.273, +7,6% rispetto a ieri. I ricoverati sono 569 (54 in più rispetto a ieri), di cui 76 in terapia intensiva (4 in più).

Umbria, positivi e isolati quasi stesso livello

Sono cresciuti entrambi del 12 per cento nell’ultimo giorno gli attualmente positivi al Covid, ora 8.507, e le persone in isolamento contumaciale, 8.405, in Umbria. Quasi 17 mila persone complessivamente su poco più di 860 mila residenti. Dall’inizio della pandemia sono stati registrati complessivamente 77.032 casi di Covid e 67.024 guariti.