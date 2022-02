Coronavirus, oggi in Italia altri 30.629 casi (-27,2% sulla settimana) e 144 vittime

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

Nove morti e 2.566 positivi in Puglia, l’11,3% dei test

Sono 2.566 i nuovi casi di infezione al Covid 19 registrati oggi in Puglia su 22.695 test: il tasso di positività è dell’11,3% (ieri 12,8%). Nove i morti rispetto ai 17 di ieri. Sono 79.666 le persone attualmente positive, 610 quelle ricoverate in area non critica, 33 in terapia intensiva (ieri 39).



In Veneto +2.633 nuovi casi e tre decessi

Sono 2.633 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore in Veneto e 3 i decessi. Secondo il report della Regione aggiornato sull’emergenza sono 57.461 i casi attualmente positivi. In calo i ricoveri in area non critica (-19), mentre se ne registra uno in più attualmente positivo in terapia intensiva.



371 positivi e due decessi in Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 2.194 tamponi molecolari sono stati rilevati 113 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 5,15 per cento. Sono inoltre 4.138 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 258 casi (6,23%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 15, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti calano a 210. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Nella giornata odierna si registrano i decessi di due persone.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

Nelle Marche +1.271 nuovi casi, incidenza in calo

Flessione costante del tasso di incidenza su 100mila abitanti nelle Marche, arrivato nell’ultima giornata a 660,31 (ieri 684,49), secondo i dati dell’Osservatorio Epidemiologico Regionale. Sono 1.271 i positivi rilevati nelle ultime 24 ore, con una positività del 37,3% dei 3.404 tamponi analizzati nel percorso diagnostico /(su 4.962 tamponi complessivi). Sono 215 i soggetti con sintomi, 519 i contatti stretti di casi positivi, 286 i contatti domestici, sei i positivi in setting scolastico formativo, tre i contatti in ambiente di vita socialità, 233 i casi in fase di approfondimenti epidemiologico.

Campania: contagi stabili, ma calano terapie intensive

Sono 2.708 i positivi al Covid del giorno in Campania su un totale di 27.101 test effettuati per un indice di contagio pari al 10%, in leggera flessione rispetto al 10, 52% di ieri. Dei 27.101 esami 17.233 sono quelli antigenici e 9.868 i molecolari. Cinque le persone decedute nelle ultime 48 ore. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 812, mentre sono 47 quelli occupati (-3 rispetto al dato di ieri). I posti letto di degenza occupati sono 769 (-27 rispetto a ieri). I posti letto di degenza disponibili sono 3160.