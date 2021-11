Coronavirus, Guardian celebra paese siciliano con il 104% di vaccinati

Ascolta la versione audio dell'articolo

C’è un paese siciliano che “sfida la matematica” con un 104% di vaccinati contro il Covid. A celebrare oggi l’exploit di Palazzo Adriano, comune di 2.100 abitanti nell’area metropolitana di Palermo, è il Guardian, sottolineando che molti hanno già fatto o prenotato la terza dose. “Sembra una statistica impossibile, ma qui sono state vaccinate anche persone che non sono ufficialmente residenti o provenienti dai villaggi vicini”, racconta con orgoglio il sindaco, Nicolò Granà. Il segreto del successo di questa comunità, dove è stato girato il film “cinema Paradiso”, sta nel fatto che qui si conoscono tutti e molti sono imparentati. Il sindaco e i suoi assessori hanno incoraggiato i concittadini parlando con le persone incontrate in piazza, dove prima o poi passano tutti. Ed è stato creato un gruppo WhatsApp per rispondere a ogni dubbio. Palazzo Adriano è un villaggio da record. Ma ce ne sono altri in Italia: in Lombardia, Brinzio vanta un 97% di vaccinati su 789 abitanti, e Premana, 2mila abitanti, è arrivato al 100 per cento.

In Emilia-Romagna 1.273 nuovi casi in 24 ore, 17 morti

Dall’inizio dell’epidemia causata dal nuovo coronavirus, in Emilia-Romagna, si sono registrati 452.288 casi di positività, 1.273 in più rispetto a ieri, di cui 601 asintomatici, su un totale di 34.904 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di test effettuati da ieri è del 3,6 per cento. Le persone complessivamente guarite sono 435 in più rispetto a ieri e raggiungono le 420.029 unità. I casi attivi, cioè i malati effettivi, oggi sono 18.492 (+821) e di questi, le persone in isolamento a casa, cioè chi presenta sintomi lievi, sono complessivamente 17.840 /+803), il 97,8% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in Terapia intensiva sono 58 (1 in meno rispetto a ieri), mentre sono 594 quelli negli altri reparti Covid (+19). Oggi si sono registrati 17 decessi e, in totale, dall’inizio dell’epidemia sul territorio regionale hanno perso la vita 13.767 persone.



Balzo in avanti per i decessi in Toscana: 10 vittime

Balzo in avanti dei decessi registrati in Toscana causa Covid. Nella giornata di oggi sono infatti 10 i morti registrati, contro i tre di ieri. In Toscana sono 300.052 i casi di positività al Coronavirus, 477 in più rispetto a ieri (459 confermati con tampone molecolare e 18 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,2% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 283.970 (94,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 9.196 tamponi molecolari e 22.338 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,5% è risultato positivo. Sono invece 9.196 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,2% è risultato positivo. I deceduti dall'inizio dell'epidemia sono 7.398.

In Veneto terzo giorno con oltre 2mila contagi, sei i decessi

Ancora una volta in Veneto si sono registrati oltre duemila contagi in 24 ore,( ed è il terzo giorno consecutivo). Per la precisione sono stati 2.113 i nuovi contagi sul nostro territorio. Sale così a 511.449 il numero dei positivi da inizio pandemia, mentre sono 27.612 gli attualmente positivi. Sale anche il numero dei decessi a 11.941, con sei vittime nelle ultime 24 ore. L’incidenza dei casi su 106.724 tamponi (24.019 molecolari e 81.705 test rapidi) è dell’1,97 per cento.

Nel Lazio 1.204 nuovi casi e sei morti, tasso positività al 2,5%

“Oggi nel Lazio su 16.626 tamponi molecolari e 31.103 tamponi antigenici per un totale di 47.729 tamponi, si registrano 1.204 nuovi casi positivi (-362), sono 6 i decessi (-2), 715 i ricoverati (+9), 89 le terapie intensive (-2) e +786 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%. I casi a Roma città sono a quota 545. Ieri oltre 34mila vaccini somministrati con un incremento del 63% rispetto alla settimana precedente. Le dosi booster sono l'88% del totale delle somministrazioni”. Lo comunica in una nota l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.