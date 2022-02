Coronavirus Italia: oggi altri 17.981 casi (-26,3% sulla settimana) e 207 vittime

Friuli Venezia Giulia: 186 nuovi positivi e tre decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.480 tamponi molecolari sono stati rilevati 44 nuovi contagi, con una percentuale di positività del 2,97 per cento. Sono inoltre 2.191 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 142 casi (6,48%). Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 15, mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 214. Lo ha comunicato il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. Nella giornata odierna si registrano anche i decessi di tre persone.

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita Loading...

1.253 i nuovi casi in Veneto, 1.141 i ricoveri, due i decessi

Sono 1.253 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Regione Veneto, in calo rispetto ai 2.633 di 24 ore fa. Prosegue il trend discendente del numero degli attualmente positivi: 56.354 oggi contro i 57.461 di ieri. Stabile il numero dei ricoveri: oggi i pazienti ospedalizzati sono 1.048 (come ieri). stazionari sia i ricoveri in area non critica ( a quota 1048) che i pazienti in terapia intensiva (93 contro i 98 di ieri). In riduzione anche il numero dei decessi: due oggi contro i tre di ieri.

Contagi in netto calo ma altri 13 morti in Sardegna

Frenata dei contagi Covid in Sardegna dove però si registrano altri 13 morti nelle ultime 24 ore. I nuovi casi confermati sono 385 (-390), di cui 328 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2694 tamponi. Il tasso di positività sale al 14,2% contro il 10,3 dell’ultimo rilevamento. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 26 (+2), invariato il numero di quelli in area medica, per un totale di 337 posti letto occupati da positivi. Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 30.932 (- 361). Tredici in tutto i decessi.



In Basilicata 240 nuovi positivi e altri tre morti

Sono 240 i nuovi positivi emersi in Basilicata dall’esame di 1.508 tamponi molecolari e antigenici: il dato è contenuto nel bollettino della task force regionale, che registra anche tre nuove vittime del covid-19 e 242 guarigioni. Negli ospedali di Potenza e di Matera sono ricoverate 96 persone, una delle quali è in terapia intensiva. Ieri sono stati effettuate 777 vaccinazioni.



In Valle d’Aosta 10 nuovi casi e nessun decesso

Sono 10 i nuovi casi Covid registrati in Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore per un totale di 31.410 da inizio pandemia. È quanto emerge dal bollettino della Regione che non segnala alcun altro decesso da Sars-Cov2 per un complessivo di 519. Sono 12 i guariti nello stesso arco temporale mentre sono 1.357 gli attuali positivi di cui 3 in terapia intensiva e 25 in reparto: 1.329 in isolamento domiciliare.