Coronavirus ultimi dati in Italia 29 agosto 2021

Alle 16.45 di oggi, domenica 29 agosto, si sono registrati 5.959 nuovi positivi al Coronavirus (-901 giorno su giorno: ieri erano 6.860) rilevati dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Sanità e dalla Protezione civile. Il totale degli attualmente contagiati arriva così a 141.047 unità. Il dato è stato elaborato in base ai risultati di 223.086 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore contro i 293.464 di venerdì (come sempre sono considerati nel conteggio sia i test rapidi antigenici che i tamponi molecolari). Il “tasso di positività”, cioè il rapporto tra il numero totale dei tamponi effettuati e quelli che risultano postivi si è attestato così al 2,7% (ieri era al 2,3%). I decessi, nelle ultime 24 ore, sono stati 37 (-17 giorno su giorno), per un totale di 129.093 morti dall'inizio della pandemia.

Degli oltre 140mila italiani attualmente positivi, 4.133 sono ricoverati con sintomi nei reparti ospedalieri ordinari (ieri erano 4.111) e 525 nei reparti di terapia intensiva (+14, erano 511). I soggetti tenuti sotto osservazione medica in isolamento domiciliare sono invece 136.389 (+1.583, erano 134.806). Il totale dei dimessi e dei guariti è arrivato a 4.260.106.



Nel Lazio 349 nuovi casi (-98) e cinque morti

“Oggi su oltre 5 mila tamponi nel Lazio e oltre 12 mila antigenici per un totale di quasi 18 mila test, si registrano 349 nuovi casi positivi (-98), sono 105 casi in meno rispetto a domenica 22 agosto, 5 i decessi (+3), 441 i ricoverati (-16), 72 le terapie intensive (+1), 541 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,9%. I casi a Roma città sono a quota 127”. Lo comunica l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato. “Il 1° settembre raggiungeremo quota 4 milioni di cittadini che hanno completato il percorso vaccinale. Risultato analogo alla Danimarca con una popolazione simile al Lazio”, ha concluso l’assessore.

In Sardegna 283 nuovi contagi e 1 decesso

In Sardegna si registrano oggi 283 ulteriori casi confermati di positività al Covid-19 sulla base di 2.608 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3.230 test. Si registra 1 decesso di una donna di 82 anni residente nella Città metropolitana di Cagliari. È quanto emerge dal bollettino della Regione, secondo cui i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 21 (+1 rispetto a ieri). Ammontano a 237 (3 in meno in 24 ore) i sardi con sintomi di coronavirus in area medica. Sono 7.782 i casi di isolamento domiciliare (+54 in un giorno).



Campania: 431 positivi, un decesso

Sono 431, in Campania, i casi positivi al Covid su 15.652 test effettuati. Il tasso di incidenza è leggermente in calo: ieri era pari al 3,31%, oggi è 2,75%. Calano anche i decessi, un solo paziente morto (ieri erano state registrate tre vittime). In merito alla situazione negli ospedali, nelle terapie intensive sono 19 i posti letto occupati (-1); in degenza sono invece 358 (+6).