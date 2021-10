Iss: casi in rapido aumento, continuare capillare tracciamento

Ascolta la versione audio dell'articolo

L'incidenza settimanale a livello nazionale è in rapido e generalizzato aumento rispetto alla settimana precedente, appena al di sotto della soglia di 50 casi settimanali per 100.000 abitanti. Lo si legge nelle conclusioni del monitoraggio settimanale Istituto superiore di Sanità-Ministero della Salute sul Coronavirus, spiegando che “è opportuno continuare a garantire un capillare tracciamento, anche attraverso la collaborazione attiva dei cittadini per realizzare il contenimento dei casi; mantenere elevata l'attenzione ed applicare e rispettare misure e comportamenti raccomandati per limitare l'ulteriore aumento della circolazione virale”.

Veneto, +523 casi e due morti, oltre 10mila positivi

Sono 523 i nuovi casi di Covid-19 registrati ieri in Veneto, seguendo un andamento regolare che porta il totale a 479.540. Vi sono anche due decessi, con il totale delle vittime a 10.215. Il bollettino regionale segnala l’incremento degli attuali positivi, che oltrepassano quota diecimila (10.215), 270 in più rispetto alle 24 ore precedenti. Resta stabile la situazione clinica, con 207 ricoveri in area non critica (+4) e 36 (-1) in terapia intensiva.



In Toscana 376 nuovi positivi e tre decessi

In Toscana sono 376 i nuovi casi Covid (365 confermati con tampone molecolare e 11 da test rapido antigenico), che portano il totale a 288.965 dall’inizio dell’emergenza Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 276.200 (95,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 8.223 tamponi molecolari e 17.064 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,5% è risultato positivo. Sono invece 8.187 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 4,6% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 5.490, +4% rispetto a ieri.

Crescono i positivi in Umbria, ma ricoveri di nuovo giù

Cresce il numero dei positivi al Covid-19 i, ma frena l'aumento delle ospedalizzazioni. È questa la situazione sanitaria in Umbria in base ai dati giornalieri diffusi dalla Regione. Nelle ultime ventiquattro ore sono stati rilevati 73 nuovi positivi, su quasi 9.800 test analizzati. Il tasso di positività è allo 0,74%, in leggero rialzo rispetto a ieri (0,47%). I guariti sono 27, per cui il numero degli attualmente positivi cresce di 46 unità, raggiungendo quota 1074. Migliora invece il quadro sul fronte ospedalizzazioni, dopo la crescita registrata negli ultimi giorni. I ricoverati nei reparti covid degli ospedali umbri sono 41, uno in meno rispetto a ieri, di cui sette, dato invariato, in terapia intensiva.

267 positivi e un decesso in Friuli Venezia Giulia

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 6.036 tamponi molecolari sono stati rilevati 248 nuovi contagi con una percentuale di positività del 4,11 per cento. Sono inoltre 16.239 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 19 casi (0,12%). Nella giornata odierna si registra un decesso ; sono 13 le persone ricoverate in terapia intensiva mentre ammontano a 61 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore della Regione con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.