Coronavirus, Fondazione Gimbe: in sette giorni -21,1% casi e -18,6% decessi

Nell’ultima settimana continuano a scendere i nuovi casi Covid in Italia (-21,1%) e i decessi (-18,6). È quanto emerge dal monitoraggio della Fondazione Gimbe sui dati della settimana 23 febbraio-1 marzo. In dettaglio, i nuovi casi sono stati 275.376 e i decessi 1.488 di cui 122 riferiti a periodi precedenti. “I nuovi casi settimanali sono in calo da cinque settimane: rispetto alla settimana precedente si attestano intorno a 275mila, con una riduzione del 21,1% e una media mobile a 7 giorni che scende da 49.875 casi del 22 febbraio a 39.339 il 1° marzo (-18,6%)”, precisa Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe.

Campania: 3.627 nuovi casi e 19 decessi

Sono 3.627 i nuovi casi di contagio registrati in Campania nelle ultime 24 ore. Lo comunica l’unità di crisi della Regione Campania. Dei nuovi positivi, 2.841 sono da test antigenico, 786 da molecolare. Il totale dei tamponi processati è 31.749 di cui 21.409 antigenici e 10.340 molecolari. Sono 19 i decessi di cui 12 nelle ultime 48 ore e 7 in precedenza, ma registrati ieri. Sono 37 i posti letto di terapia intensiva occupati (650 il totale dei disponibili), 645 i posti letto di degenza occupati (3.160 il totale dei disponibili).



In Toscana 14 morti in 24 ore, ricoveri sotto quota 800

Sono quattordici le persone positive al Covid morte nelle ultime 24 ore in Toscana, dove il numero delle vittime dell’epidemia è salito a 9.082. L’età media dei 2.879 nuovi positivi odierni è di 33 anni circa. I guariti crescono dello 0,5% e raggiungono quota 829.124 (95,9% dei casi totali). Gli attualmente positivi sono oggi 26.028, -4% rispetto a ieri. I ricoverati scendono sotto la soglia degli 800 e oggi sono 796 (30 in meno rispetto a ieri), di cui 53 in terapia intensiva (2 in meno).

Nelle Marche 1.158 positivi, 225 sintomatici

Sono 1.158 i casi di positività al Covid registrati oggi nelle Marche, a fronte di 2.996 tamponi processati, di cui 2.595 nel percorso diagnostico. Prosegue, in maniera significativa, il calo dell’incidenza, pari oggi a 589,51 (ieri 631,67). Lo fa sapere il Servizio Sanitario della Regione. Sono 225 le persone con sintomi; 358 sono i contatti stretti di positivi e 321 i contatti domestici. Ancora, altri 19 sono stati scovati in setting scolastico/formativo, 2 in ambito lavorativo, 3 in ambiente di vita/socialità ed 1 in setting sanitario. Per 224 casi è in corso l'approfondimento epidemiologico, mentre 5 sono i casi extra regione. Nella regione nelle ultime 24 ore si registrano anche tre morti legate al Covid. Le vittime erano tutte affette da patologie pregresse.



Sicilia, calano contagi e ospedalizzazioni

Per la quarta settimana consecutiva si assiste a un trend in flessione della curva epidemica. L'incidenza di nuovi positivi al Coronavirus, nella settimana dal 21 al 27 febbraio, è pari a 32.855 casi (-11,52%), con un valore cumulativo di 679,71/100.000 abitanti. Il più alto tasso di nuovi casi rispetto al numero degli abitanti si è registrato nelle province di Messina (978/100.000 abitanti), Siracusa (884/100.000) e Ragusa (725/100.000).In calo, per la quarta settima settimana consecutiva, anche le nuove ospedalizzazioni.