Coronavirus ultime notizie Italia. Sileri (Salute): «13-14 mln italiani devono ancora vaccinarsi»

“Sono 13-14 milioni gli italiani che devono ancora vaccinarsi. Sul totale di 60 milioni vanno esclusi gli under 12 e chi non è vaccinabile per motivi di salute, quest’ultimi sono un numero esiguo. C’è stato un rallentamento delle immunizzazioni in estate ma ora auspico una ripresa per raggiungere l’80% immunizzato sul totale della popolazione vaccinabile e mettere in sicurezza l’Italia”. A dirlo è il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri ospite di ’TimeLine’ su SkyTg24.

In Toscana 383 nuovi casi e cinque decessi

In Toscana sono 383 i nuovi casi Covid (368 confermati con tampone molecolare e 15 da test rapido antigenico), che portano il totale a 271.265 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Oggi sono stati eseguiti 8.783 tamponi molecolari e 7.653 tamponi antigenici rapidi, di questi il 2,3% è risultato positivo. Sono invece 6.831 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,6% è risultato positivo. Oggi si registrano anche cinque nuovi decessi. Questi i dati - accertati alle ore 12 di oggi sulla base delle richieste della Protezione Civile Nazionale - relativi all'andamento dell'epidemia in regione.

Quattro morti e 220 casi in Sardegna, su i ricoveri

Altri quattro morti e 220 casi di positività al Covid nelle ultime 24 ore in Sardegna, sulla base di 3.276 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10.883 test, per un tasso di positività che scende al 2%. Invariato il numero dei pazienti in terapia intensiva, 27, mentre i pazienti ricoverati in area medica sono 240 (+13). Le persone in isolamento domiciliare sono 7.403 (252 in meno rispetto a ieri). Le quattro vittime sono due uomini, di 68 e 88 anni, e una donna di 101 anni, residenti nella Provincia del Sud Sardegna, ed un uomo di 75 anni della Città Metropolitana di Cagliari.

Nelle Marche 102 casi e in 24 ore

In 24 ore nelle Marche 102 nuovi casi di contagio al Coronavirus (incidenza 85,38), due ricoverati in meno (79) e nessun decesso (totale resta 3.047). È il quadro fornito nell’aggiornamento del Servizio Sanità della Regione. Malgrado il calo giornaliero di ricoveri si registra però l’aumento di degenti in terapia intensiva (+3; 20) e in Semintensiva (15; +2), mentre ci sono sette pazienti in meno nei reparti non intensivi (44). Sei le persone dimesse nell’ultima giornata; gli ospiti di strutture territoriali sono 39 e 19 gli le persone in osservazione nei pronto soccorso.

Valle D'Aosta, nessun decesso e sette nuovi casi positivi

Nessun decesso e sette nuovi casi positivi al Covid in Valle D'Aosta dove il totale delle persone colpite da virus ha raggiunto le 12019 unità. I positivi attuali sono 110, tutti in isolamento domiciliare. I guariti rispetto a ieri sono +16 che portano il totale complessivo a 11.436. I nuovi tamponi effettuati sono 130. Da inizio epidemia i decessi di persone risultate positive al Covid sono 473.