Coronavirus, ultimi dati. In Italia 3.212 casi e 63 vittime, tasso di positività all’1,1%

152 casi e un decesso in Puglia

Oggi mercoledì 29 settembre in Puglia sono stati registrati 152 casi su 14.230 test per l’infezione da Covid-19, con una incidenza dell’1,06%. I nuovi positivi sono 77 in provincia di Bari, 40 nel Leccese, 26 nel Foggiano, 7 nel Tarantino, 6 nella provincia Bat, 3 nel Brindisino. Un residente fuori regione e 6 casi di residenza non nota sono stati riclassificati e attribuiti. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 3.661.955 test e sono 2.643 i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 268.521 e sono 259.092 i pazienti guariti.

In Umbria cinque ricoveri in più, ancora in calo i positivi

Tornano a salire i ricoverati per covid in Umbria dopo diversi giorni di costante, seppur lieve, calo. Si mantiene in discesa invece la curva dei contagi. È quanto emerge dai dati giornalieri resi noti dalla regione. Nei reparti covid degli ospedali umbri risultano al momento 46 pazienti, cinque in più rispetto a ieri, di cui due, dato invariato, in terapia intensiva. Gli attualmente positivi scendono a 906, nove unità in meno rispetto al giorno precedente. I nuovi positivi rilevati sono 52, i guariti 61. Invariato il dato dei deceduti.

In Emilia Romagna 258 nuovi positivi e sei decessi

Dall'inizio dell'epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 423.377 casi di positività, 258 in più rispetto a ieri, su un totale di 29.528 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dello 0,9%. Si registrano sei decessi.

67 nuovi positivi accertati in Alto Adige

Altri 67 nuovi casi di positività al Covid-19 sono stati accertati, nelle ultime 24 ore, dai laboratori dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige. Di questi, 37 sono stati rilevati sulla base di 982 tamponi pcr (259 dei quali nuovi test) e 30 sulla base di 4.502 test antigenici. I pazienti Covid-19 ricoverati sono 34: 26 (uno in più rispetto ad ieri) vengono assistiti nei normali reparti ospedalieri e 8 (uno in meno) in terapia intensiva. Altri 5 pazienti (2 in più) sono in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Anche nelle ultime 24 ore non sono stati registrati nuovi decessi. Le persone in quarantena o in isolamento domiciliare sono 1.854 (17 in più), mentre i guariti dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono complessivamente 76.707 (38 in più).

In Calabria 139 nuovi contagi, +3 terapie intensive, +224 guariti e 1 morto

Secondo il bollettino sull'emergenza Covid-19 diffusi dal dipartimento Tutela della salute della Regione Calabria, sono 139 i nuovi contagi registrati (su 3.875 tamponi effettuati), +224 guariti e 1 morto (per un totale di 1.401 decessi). Il bollettino, inoltre, registra -86 attualmente positivi, -77 in isolamento, -12 ricoverati e, infine, +3 terapie intensive (per un totale di 16).