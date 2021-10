Coronavirus, ultimi dati. In Italia 3.235 casi e 39 vittime, tasso di positività a 1,07%

In Emilia-Romagna altre cinque vittime, due under 50

Mentre sono abbastanza stazionari i nuovi casi di coronavirus e i ricoveri calano leggermente, in Emilia-Romagna si contano oggi altri cinque morti con Covid-19, fra i quali anche due uomini di 41 e 48 anni, rispettivamente in provincia di Modena e di Bologna. È quanto emerge dal bollettino quotidiano della Regione. In totale, dall’inizio dell’epidemia, i decessi in regione sono stati 13.494. Ad oggi i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 46 (-4 rispetto a ieri), 338 quelli negli altri reparti Covid (-23). I nuovi casi di infezione sono 281, rilevati su quasi 33.500 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Età media 39 anni. Bologna con 88 nuovi casi (più otto del circondario Imolese), seguita da Ravenna (58) e Modena (28), è il territorio col maggior numero di contagi giornalieri. I casi attivi ad oggi sono 14.634 (-15), il 97,4% in isolamento domiciliare.

In Puglia 143 nuovi casi, non si registrano decessi

Oggi in Puglia si registrano 143 nuovi casi di contagio da Covid su 15.420 test analizzati (0,9% tasso positività). Non ci sono stati decessi legati alla malattia. I nuovi casi sono così distribuiti: 45 in provincia di Bari, 6 nella provincia Barletta-Andria-Trani, 22 nel Brindisino, 22 nel Foggiano, 30 in provincia di Lecce, 18 in quella di Taranto. Delle 2.499 persone attualmente positive 150 sono ricoverate in area non critica e 18 in terapia intensiva.

In Campania 272 nuovi casi e 3 morti, 15 ricoveri in intensiva

Sono 272 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 16.674 tamponi. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 3 nuovi decessi, 2 avvenuti nelle ultime 48 ore e uno avvenuto in precedenza, ma registrato ieri. In Campania sono 15 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 200 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.

in Sardegna un decesso e 50 nuovi contagi

Un nuovo decesso per Covid-19 in Sardegna nelle ultime 24 ore. Si tratta di un uomo di 75 anni, residente nella provincia di Nuoro. Sull’isola si registrano inoltre 50 ulteriori casi confermati di positività al Covid-19, sulla base di 2.419 persone testate. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8373 test. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 16 (2 in meno rispetto a ieri), quelli ricoverati in area medica sono 107 (nessuna variazione rispetto a ieri). Sono invece 1.733 sono i casi di isolamento domiciliare (57 in meno rispetto a ieri).

Valle d'Aosta, nessun decesso e 6 nuovi casi

Nessun decesso e sei nuovi casi positivi al Covid 19 in Valle d'Aosta. Il totale dei pazienti colpiti da virus da inizio epidemia nella regione sale, pertanto, a 12.177. I positivi attuali sono 101 di cui 99 in isolamento domiciliare e due ricoverati in ospedale. I guariti rispetto a ieri sono saliti di quattro unità per un totale di 11.602. Da inizio emergenza i casi testati sono 87.139 mentre i tamponi effettuati sono 192.604. I decessi di persone risultate positive al virus in Valle d'Aosta da inizio emergenza sono 474.