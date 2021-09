Coronavirus, ultimi dati. In Italia 3.804 casi e 51 vittime, tasso di positività all’1,2%

7' di lettura

In Italia sono stati registrati oggi altri 3.804 casi di contagio, in aumento rispetto ai 3.212 di ieri, con 308.836 tamponi effettuati (ieri 295.452) e quindi un tasso di positività dell’1,2%, in lieve aumento rispetto allo 1,1% di ieri. Le vittime nella giornata sono 51 (ieri 63). In terapia intensiva ci sono 440 pazienti (10 meno di ieri), con 26 ingressi del giorno (ieri 23), mentre i ricoverati in ospedale sintomatici sono 3.198, 119 meno di ieri. Oggi in isolamento domiciliare risultano 90.670 persone, 1.542 meno di ieri. Il totale degli attualmente positivi è di 94.308 (ieri 95.979). I casi totali dall’inizio della pandemia assommano a 4.669.355. I dimessi/guariti nella giornata sono stati 5.714 (ieri 6.042).

Nelle regioni

Oggi la regione che ha il maggior numero di nuovi contagiati è la Sicilia (500). A seguire Veneto (472), Lombardia (401), Emilia-Romagna (363), Campania (335) e Lazio (334). Sotto ai 10 nuovi contagi ci sono Molise e Valle d’Aosta (entrambe 3).

Veneto, 472 positivi e due decessi in 24 ore

Sono 472 i positivi in Veneto nelle ultime 24 ore, con un’incidenza dell’1,03% su 45.630 tamponi effettuati, e il totale a 469.225. Lo ha riferito il presidente Luca Zaia. Due sono le vittime, per un totale di 11.775. Gli attuali positivi sono 10.618. Negli ospedali vi sono 279 ricoverati (-12), di cui 229 (-12) in area non critica e 50 in terapia intensiva, invariati.

In Basilicata 69 positivi su 1.012 tamponi molecolari

Sessantanove dei 1.012 tamponi molecolari esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati positivi al covid-19. Lo ha reso noto la task force regionale, specificando che sono state registrate anche 29 guarigioni di persone residenti in Basilicata. Sempre ieri, in Basilicata, sono state effettuate 1.472 vaccinazioni. I lucani che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti-covid sono 420.902 (76,1 per cento), mentre quelli che hanno avuto anche la seconda sono 376.588 (68,1 per cento).

In Campania 335 nuovi casi, 6 morti, 21 ricoveri in intensiva

Sono 335 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 17.093 tamponi. Nel bollettino odierno diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania sono inseriti 5 nuovi decessi registrati nelle ultime 48 ore e un decesso avvenuto in precedenza ma registrato ieri. In Campania sono 21 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva, 224 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza.