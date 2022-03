Coronavirus, oggi in Italia altri 38.095 casi (-7% settimanale) e 210 vittime

In Piemonte due decessi e quasi 1.800 nuovi contagi

L'Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 1.794 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari al 5,2% di 34.304 tamponi eseguiti, di cui30.491 antigenici. Il totale dei casi positivi diventa 989.585. I ricoverati in terapia intensiva sono 36, invariati rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 737 ( - 61 rispetto a ieri) Le persone in isolamento domiciliare sono 42.098. I tamponi diagnostici finora processati sono 15.762.399 ( +34.304 rispetto a ieri). Sono 2, nessuno di oggi, i decessi di persone con diagnosi di Covid-19 comunicati dall'Unità di Crisi della Regione Piemonte. Il totale diventa quindi 13.075 deceduti risultati positivi al virus.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Casi attualmente positivi, guariti, morti e casi totali dal primo rilevamento a oggi. Casi nuovi giorno per giorno Loading...

3.769 i nuovi casi in Veneto, 1.013 i ricoveri e 11 decessi

Sono 3.769 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Regione Veneto alle 8 di questa mattina, in crescita rispetto ai 3.918 di ieri. Riprende il trend discendente del numero degli attualmente positivi: i positivi attuali sono oggi 50.334 contro i 51.229 di ieri. In calo invece il numero dei ricoveri: 1.013 oggi contro i 1.045 di 24 ore fa per effetto di un calo dei ricoveri in area non critica (926 contro i 955 di ieri) e di una contrazione del numero dei pazienti in terapia intensiva (87 oggi contro i 90 di ieri). Cresce rispetto a ieri il numero dei decessi: 11 oggi contro i 10 di 24 ore fa. “Stiamo andando verso un Covid endemico e i dati lo dimostrano - ha detto il presidente della Regione veneto Luca Zaia in conferenza stampa - il nostro modello matematico ci dice che tra una settimana avremo circa 495 pazienti in area medica e 47 in terapia intensiva. attualmente invece l’Rt è a 0,80, il tasso di occupazione delle terapie intensive è al 5% e delle aree mediche del 9 per cento”.

Iss: occupazione intensive scende al 6,6%, area medica 14,7%

Continua il calo dei ricoveri per Covid-19 in Italia. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è al 6,6% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 3 marzo), rispetto all’8,4% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 24 febbraio). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale è al 14,7% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 3 marzo), rispetto al 18,5% (rilevazione giornaliera ministero della Salute al 24 febbraio). È quanto indica il monitoraggio settimanale della Cabina di regia Iss-ministero della Salute. Nel report tutte le regioni/province autonome sono classificate a rischio basso per Covid-19 secondo il Dm del 30 aprile 2020. Otto regioni/Pa riportano almeno una singola allerta di resilienza. Nessuna regione/Pa riporta molteplici allerte di resilienza.

Basilicata, 494 contagi e tre decessi

In Basilicata sono 494 i nuovi casi di contagio da Sars Cov-2, su un totale di 2.707 tamponi (molecolari e antigenici), e si registrano tre decessi per Covid-19. Sono i dati del bollettino regionale della task force Coronavirus riferito alle ultime 24 ore. Le persone decedute risiedevano a Picerno, Teana, Pisticci. Sono state registrate 532 guarigioni. I ricoverati per Covid-19 sono 95 (+1) di cui 1 (-2) in terapia intensiva: 53 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 42 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono circa 19.600.