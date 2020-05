Coronavirus, ultimi dati: in Italia 531 nuovi casi e altre 50 vittime (+0,15%) ma manca il dato della Lombardia

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...



Nessuna vittima e 3 nuovi casi in Alto Adige

Nessuna vittima e 3 nuovi casi (su 902 tamponi eseguiti su 389 persone) nelle ultime 24 ore in Alto Adige. Sulla base di questi dati, comunicati dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige, il numero delle persone positive al test del coronavirus si attesta a quota 2.592. A livello provinciale l'Azienda sanitaria riferisce che ha effettuato complessivamente 60.573 tamponi su 27.938 persone. Il numero totale dei guariti, fra sicuri e sospetti, è salito a 2.886 (+37 rispetto al giorno precedente).



in Basilicata eseguiti 600 test, tutti negativi

Nessun tampone positivo sui 600 esaminati nelle ultime 24 ore in Basilicata: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che i contagi confermati da Covid-19 sono 37, 27 i morti e 333 le persone guarite. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria, in Basilicata sono stati eseguiti 26.111 tamponi, dei quali 25.695 hanno dato esito negativo. Nei due maggiori ospedali lucani sono ricoverate 14 persone affette da coronavirus: al San Carlo di Potenza tre sono nel reparto di malattie infettive e due in pneumologia; nell'ospedale Madonna delle grazie di Matera, otto contagiati sono nel reparto di malattie infettive e uno in terapia intensiva. In isolamento domiciliare si trovano 23 persone





I dati del 23 maggio

Sabato 23 maggio si sono registrati 229.327 casi di contagio dall’inizio della pandemia, 669 più di venerdì 22 maggio, per un incremento dello 0,29 per cento. I deceduti nel giro di 24 ore sono stati 119 (+0,36% sul giorno precedente), dato che ha portato a quota 32.735 i morti complessiv. Ieri si registravano 138.840 i guariti totali: 2.120 quelli registrati nel giro di un (+1,55%). Gli attualmente positivi sono risultati 57.752, ossia 1.570 in meno rispetto a venerdì (-2,64%).