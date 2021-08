Coronavirus, ultimi dati. In Italia 5.321 casi e 5 vittime, 230 i ricoverati in intensiva

In Puglia 158 positivi e un decesso

Oggi in Puglia sono stati registrati 9.491 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati rilevati 158 casi positivi con una incidenza all’1,6%. Dei nuovi positivi 32 sono in provincia di Bari, 19 in provincia di Brindisi, 27 nella provincia BAT, 5 in provincia di Foggia, 58 in provincia di Lecce, 12 in provincia di Taranto, 6 casi di residenti fuori regione. 1 caso di provincia di residenza non nota è stato riclassificato e attribuito. E’ stato registrato 1 decesso, in provincia BAT. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.907.054 test. 247.099 sono i pazienti guariti, 2.421 sono i casi attualmente positivi e 84 le persone ricoverate. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 256.189.

Calabria, aumentano i contagi ma cala tasso positività

Nelle ultime 24 ore c’é stato un aumento dei contagi per Covid in Calabria, passati dai 122 di ieri a 126. Cala, invece, il tasso di positività, registrando un 6,36% (ieri era stato il 6,44). I ricoverati in area medica sono due in più, portando il totale a 66. Nessun nuovo ricovero, invece, in terapia intensiva. Non si registrano, inoltre, nuovi decessi. C’é stato un aumento di tamponi eseguiti di 1.980, con il totale che é arrivato a 994.459. Sono questi i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Calabria.

In Sardegna 314 nuovi contagi e nessun morto, +4 in intensiva

Oggi in Sardegna ci sono 314 nuovi casi di Covid-19, una percentuale di positività all’8,4% (sono stati effettuati 3.722 tamponi) e 4 nuovi ingressi in terapia intensiva, per un totale di 17 ricoverati, mentre sono 75 i pazienti in reparto. Non sono stati registrati decessi: il totale delle vittime resta di 1.502. È quanto emerge dal bollettino della Regione.

Veneto, +483 contagi in 24 ore, nessuna vittima

Sono 483 i nuovi contagi Covid scoperti in Veneto nelle ultime 24 ore. Non c’è stato invece alcun decesso. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il numero degli infetti raggiunge i 437.066 dall’inizio dell’epidemia, quello delle vittime 11.642. Con la ripresa sostenuta dei casi di positività si allarga anche la platea di persone in isolamento domiciliare, pari a 12.355 (+ 239). Cala di poco il numero dei malati Covid ricoverati nelle aree mediche degli ospedali, 146 (-3), e sale quello delle terapie intensive, 18 (+1).

In Friuli Venezia Giulia 50 nuovi casi e nessun decesso

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.769 tamponi molecolari sono stati rilevati 40 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,26%. Sono inoltre 1.745 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi (0,57%). Dall’analisi dei dati emerge che il 60% dei nuovi contagi riguarda persone con meno di 29 anni. Nella giornata odierna non si registrano decessi; tre persone sono ricoverate in terapia intensiva, mentre in altri reparti sono in cura 16 persone. Lo comunica il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.790, con la seguente suddivisione territoriale: 813 a Trieste, 2.012 a Udine, 672 a Pordenone e 293 a Gorizia. I totalmente guariti sono 103.548, i clinicamente guariti 43, mentre quelli in isolamento risultano essere 684.