Coronavirus, Cnr: effetti di lungo periodo rari negli adolescenti

Sardegna: 383 nuovi positivi e tre decessi

In Sardegna si registrano oggi 383 ulteriori casi confermati di positività al Covid su, fra molecolari e antigenici, 1.359 tamponi. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono nove, uno in meno di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 91, 24 in meno di ieri. 11901 sono i casi di isolamento domiciliare, 503 in meno rispetto a ieri. Si registrano anche tre decessi.



In Puglia un morto e 636 nuovi casi, il 9,5% dei test

Oggi in Puglia si registrano altri 631casi di contagio da Coronavirus su 6.603 test (incidenza del 9,5%) e un morto. I nuovi casi sono stati individuati nelle province di Bari (173), Bat (54), Brindisi (52), Foggia (133), Lecce (147), Taranto (55). Sono residenti fuori regione altre 15 persone risultate positive e per altri due casi la provincia è in corso di definizione. Attualmente risultano positive in Puglia 20.352. Stabili i ricoveri rispetto a ieri: 246 in area non critica e 15 in terapia intensiva.

La Toscana registra 317 nuovi casi e altri 12 morti

Sono dodici - sette uomini e cinque donne con un'età media di 84,5 anni - le persone positive al Covid morte nelle ultime 24 ore in Toscana, dove il numero totale delle vittime dell'epidemia è salito a 10.113. Nella regione sono 1.155.937 i casi complessivi di positività al Covid. L’età media dei 317 nuovi positivi odierni è di 47 anni circa (12% ha meno di 20 anni, 23% tra 20 e 39 anni, 38% tra 40 e 59 anni, 18% tra 60 e 79 anni, 9% ha 80 anni o più). Gli attualmente positivi sono oggi 24.145, -4,5% rispetto a ieri. I ricoverati sono 242 (10 in più rispetto a ieri), di cui 18 in terapia intensiva (tre in più).



527 nuovi casi in Veneto, 505 ricoveri, due decessi

Sono 527 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Veneto questo lunedì mattina, erano 1180 ieri. Ancora in calo il numero complessivo delle persone attualmente positive: oggi i veneti affetti da Covid-19 sono 26.123, ieri erano 26.100. In leggera crescita il numero dei ricoveri totali che sale a 505 rispetto ai 502 di 24 ore fa per effetto di un incremento dei ricoveri in area non critica (481 contro i 477 di ieri) e di un contestuale rallentamento del numero dei pazienti in terapia intensiva (24 oggi contro i 24 di ieri). Stabile a due il numero dei decessi.

Resta un solo paziente nelle rianimazioni in Umbria

Nelle rianimazioni dell’Umbria resta un solo paziente positivo al Covid, uno in meno di domenica, mentre salgono a 103, cinque in più, i ricoverati totali. Emerge dai dati della Regione aggiornati a lunedì 6 giugno. Nell’ultimo giorno non sono stati registrati altri morti per il virus. I nuovi casi sono stati 180 e i guariti 125. In lieve risalita gli attualmente positivi, 6.821, 55 in più. Sono stati analizzati 846 tra tamponi e test antigenici, per un tasso di positività del 21,2 per cento (era 16,79 per cento lunedì della scorsa settimana).