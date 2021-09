Coronavirus Italia: oggi altri 3.361 casi e 52 vittime, tasso di positività al 2%

In Friuli Venezia Giulia 35 casi e nessun decesso

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 1.144 tamponi molecolari sono stati rilevati 32 nuovi contagi (tra cui due migranti/richiedenti asilo nell’area udinese) con una percentuale di positività del 2,80%. Sono inoltre 696 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati tre casi (0,43%). Nella giornata odierna non si registrano decessi. Sono 15 le persone ricoverate in terapia intensiva e 48 gli ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute.



Marche, -4 ricoverati (78) e un decesso in 24ore

Nell'ultima giornata in calo i ricoveri per Covid-19 nelle Marche, ora a quota 78 (-4): un degente in meno rispettivamente in terapia intensiva (21) e in Semintensiva (18), due in meno nei reparti non intensivi (39); due i dimessi in 24 ore. Lo comunica il Servizio Sanità della Regione Marche. In un giorno 49 positivi rilevati con incidenza a 68,26, e un deceduto che fa salire il totale regionale di vittime a 3.053.

Garante: ”Iniziative Autonomie su vaccini rispettino privacy”

Continua l'azione del Garante per la privacy nei confronti di iniziative volte a promuovere la vaccinazione anti-Covid non in linea con la normativa in materia di protezione dei dati personali. L'Autorità ha inviato una richiesta di informazioni al commissario ad acta per l'emergenza Coronavirus di Messina il quale, secondo notizie di stampa, avrebbe consegnato ad alcuni sindaci la lista dei nominativi dei residenti sul loro territorio non ancora vaccinati.

L’Autorità, inoltre, intende accertare il rispetto delle indicazioni fornite con il decalogo sul corretto trattamento dei dati nell’ambito delle azioni promozionali per la vaccinazione anti-Covid, inviato a fine luglio a Regioni e Province autonome. In base al decalogo, Regioni e Province autonome devono individuare soluzioni che vedano coinvolti solo soggetti del Servizio sanitario nazionale che hanno in cura la persona, anziché enti territoriali (per esempio i Comuni). Auspicabile in questo senso il coinvolgimento dei medici di famiglia cui è nota la situazione sanitaria degli assistiti, anche riguardo ad aspetti che sconsigliano la vaccinazione in assoluto o temporaneamente.