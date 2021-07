Coronavirus, ultimi dati. In Italia 6.513 casi e 16 decessi, tasso di positività 2,46%

Nel Lazio 742 nuovi casi e 3 decessi

«Oggi su oltre 11mila tamponi nel lazio (+850) e oltre 20mila antigenici per un totale di oltre 32mila test, si registrano 742 nuovi casi positivi (-103), 3 decessi (-1), i ricoverati sono 287 (-3), le terapie intensive sono 45 (+1) i guariti sono 188. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,4% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 2,3%. I casi a Roma città sono a quota 465 (-103 rispetto a sabato scorso)». Lo comunica in una nota l’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

In Toscana 641 nuovi casi con un'età media di 31 anni, un decesso

Sono 641 i nuovi casi di coronavirus registrati in Toscana nelle ultime ventiquattro ore su 8.325 tamponi molecolari e 7.377 tamponi antigenici rapidi fatti, di cui il 4,1 per cento è risultato positivo. Il conto dei contagiati registrati dall'inizio dell'emergenza sanitaria Covid, oltre diciassette mesi fa, si aggiorna pertanto a 251.973. Il dato è quello rilevato nel bollettino quotidiano che la Regione invia a mezzogiorno alla Protezione civile nazionale e che disegna l'andamento dell'epidemia. Esclusi i tamponi di controllo, sono stati 6.868 i soggetti testati nelle ultime ventiquattro ore: positivi il 9,3 per cento. Salgono dunque a 6.972, +8,2 per cento rispetto a ieri, le persone in questo momento positive al virus nella regione. Crescono anche i ricoverati in ospedale: 154 (tredici in più rispetto a ieri, più 9,2 per cento), di cui 17 si trovano in terapia intensiva (cresciuti di tre nelle ventiquattro ore, più 21,4 per cento). Si registra un decesso, un uomo di 68 anni. Ci sono comunque anche 109 persone che da ieri sono guarite: aumentate dello 0,05 per cento sono 238.088 dall'inizio dell’emergenza. L’età media dei nuovi positivi è di circa 31 anni.

IL TREND GIORNO PER GIORNO Loading...

In Emilia-Romagna 700 nuovi casi e nessun decesso

Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 394.328 casi di positività, 700 in più rispetto a ieri, su un totale di 28.025 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è del 2,5%. Ieri non è stato registrato alcun decesso; in totale i morti in regione restano quindi 13.282. È quanto emerge dal bollettino dell’amministrazione regionale, secondo cui prosegue l’attività di controllo e prevenzione: dei 700 nuovi contagiati, 257 sono asintomatici individuati nell'ambito delle attività di contact tracing e screening regionali. Complessivamente, tra i nuovi positivi 177 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 318 sono stati individuati all'interno di focolai già noti. L’età media dei nuovi positivi di oggi è 34,5 anni.

In Campania 471 positivi su 8.811 tamponi, 12 ricoveri in terapia intensiva

Sono 471 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania dall’analisi di 8.811 tamponi molecolari. Nella giornata di ieri in Campania sono stati eseguiti e analizzati anche 8.431 tamponi antigenici. Non si registrano nuovi decessi avvenuti nelle ultime 48 ore, mentre sono stati registrati 2 decessi avvenuti in precedenza. In Campania sono 12 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva (uno in più rispetto a ieri), 196 i pazienti Covid ricoverati in reparti di degenza (+13 rispetto a ieri). I dati sono contenuti nel bollettino diffuso dall’Unità di crisi della Regione Campania.

Calabria, aumentano contagi e tasso positività

La Calabria registra un aumento dei nuovi contagi per Covid, passati da 108 a 122, e del tasso di positività, che dal 4,66% é arrivato al 6,44. Complessivamente, le persone risultate positive, dall’inizio della pandemia, sono 70.955. I ricoveri in area medica sono aumentati di due unità, portando il totale a 64. Non si registra, invece, alcun nuovo ricovero in terapia intensiva, il cui dato resta fermo a 6. Oggi, inoltre, non c’é stato alcun decesso ed i morti restano fermi a 1.255. Il totale dei tamponi effettuati é di 992.479, con un aumento di 1.894. Questi sono i dati giornalieri comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende sanitarie provinciali della Calabria.