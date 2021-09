Coronavirus Italia: oggi altri 4.720 casi e 71 vittime, tasso di positività all’1,4%

Friuli Venezia Giulia: 77 casi e due decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.497 tamponi molecolari sono stati rilevati 62 nuovi contagi (tra cui sei migranti/richiedenti asilo) con una percentuale di positività dell’1,77 per cento. Sono inoltre 5.258 i test rapidi antigenici eseguiti dai quali sono stati rilevati 15 casi (0,29%). Nella giornata odierna si registra un decesso a cui si somma uno pregresso. Scendono a 13 le persone ricoverate in terapia intensiva e sono 49 gli ospedalizzati in altri reparti. Lo comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi.Complessivamente i decessi ammontano a 3.807 unità.



In Toscana 303 nuovi casi e otto decessi

In Toscana sono 274.607 i casi di positività al Coronavirus, 303 in più rispetto a ieri (293 confermati con tampone molecolare e 10 da test rapido antigenico). I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,2% e raggiungono quota 257.117 (93,6% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 7.571 tamponi molecolari e 11.729 tamponi antigenici rapidi, di questi l’1,6% è risultato positivo. Sono invece 5.701 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 5,3% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 10.447, -3,2% rispetto a ieri. I ricoverati sono 447 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 53 in terapia intensiva (3 in meno). Oggi si registrano anche otto nuovi decessi.

Positivi e ricoveri in calo in Umbria: -1 in intensiva

Un paziente in meno ricoverato in terapia intensiva e contagi in calo. Secondo i dati giornalieri diffusi dalla regione, la situazione sanitaria in Umbria appare sostanzialmente stabile. Per quello che riguarda le ospedalizzazioni, parametro ormai fondamentale per l’assegnazione dei colori, al momento risultano ricoverati negli ospedali umbri 57 pazienti, di cui sei in terapia intensiva. Dopo la crescita registratasi nel periodo successivo a Ferragosto, quando i ricoveri erano praticamente raddoppiati nel giro di dieci giorni, il numero dei pazienti negli ultimi giorni sembra essersi stabilizzato. Sul fronte contagi, continua la discesa degli attualmente positivi, che ora sono 1577. I nuovi positivi rilevati nelle ultime ventiquattro ore sono 104, a fronte di 120 guariti.

In Valle d’Aosta 10 casi e nessun decesso

Sono 10 i nuovi casi di contagio registrati in Valle d’Aosta nelle ultime 24 ore. È quanto si legge nel bollettino sull’andamento della pandemia della Regione. Sono 8 i guariti e nessun decesso. Sono 97 gli attuali positivi di cui 1 ricoverato in ospedale e 96 in isolamento domiciliare.

In Basilicata 94 casi e 76 guariti

Sono 94 i nuovi casi di contagio registrati nelle ultime 24 ore in Basilicata, a fronte di 1.263 tamponi molecolari processati. Di questi, come informa una nota della task force della Regione Basilicata, 73 sono residenti in Basilicata), sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 76 guarigioni (72 riferite a residenti in Basilicata) e 1 decesso. Complessivamente sono 53 le persone ricoverate, di cui 3 in terapia intensiva.