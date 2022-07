Coronavirus, ultimi dati. In Italia 79.920 casi e 44 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 79.920 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 98.044. Le vittime sono invece 44 in calo rispetto alle 93 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 303.848 tamponi con il tasso di positività che si attesta al 26,3% rispetto al 25,1% di ieri. Sono 350 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 34. I ricoverati nei reparti ordinari sono 9.044, 180 in più di ieri. Tutti i dati su Lab24.

In Lombardia 9.295 casi, in aumento i ricoveri

Con 40597 tamponi eseguiti, è di 9.295 il numero di positivi al Coronavirus registrati in Lombardia, con una percentuale che sfiora il 22,9% (ieri era il 23,2). Aumentano leggermente i ricoveri che sono 28 in terapia intensiva, uno più di ieri, e 1279 negli altri reparti (+16). Sono invece cinque i decessi che portano il totale da inizio pandemia a 40.957.

In Emilia-Romagna 6.738 nuovi casi, 4 i decessi

Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 1.639.400 casi di positività, 6.738 in più rispetto a ieri, su un totale di 16.100 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore, di cui 5.616 molecolari e 10.484 test antigenici rapidi. Complessivamente, la percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti è del 41,8%. Sono 4 i decessi.

Toscana, altri 3.824 positivi e 1 nuova vittima

Altri 3.824 nuovi positivi (età media 46 anni, tasso positivi/tamponi 21,50% in diminuzione dal 23,73%) e un altro morto per Covid in Toscana nelle 24 ore. L'ultima vittima è una donna di 97 anni a Livorno. Sale a 10.230 il totale dei deceduti nella regione dall'inizio dell'epidemia. La Toscana si trova al nono posto in Italia come numerosità di casi, con circa 34.107 casi per 100.000 abitanti (media italiana circa 32.679 x100.000, dato di ieri). Le province di notifica con il tasso più alto sono Firenze con 35.049 casi x100.000 abitanti, Pisa con 34.996, Lucca con 34.566, la più bassa Grosseto con 30.898

In Friuli Venezia Giulia 1.162 positivi e un decesso

Nelle ultime 24 ore in Friuli Venezia Giulia sono state accertate 1.162 positività al Covid da 5.244 tamponi, di cui 86 da 1.215 tamponi molecolari e 1.076 da 4.029 tamponi antigenici; si è registrato un decesso, a Gorizia. In terapia intensiva sono ricoverate 6 persone, 178 negli altri reparti. L'incidenza su 7 giorni (per 100mila abitanti) è pari a 1.004,3. I dati sono stati comunicati dalla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità della Regione. Da inizio pandemia in Fvg sono state accertate 417.698 positività, mentre i decessi sono stati 5.182.