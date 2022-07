Coronavirus, ultimi dati. In Italia 98.044 casi e 93 vittime

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono 98.044 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Ieri i contagiati erano stati 100.690. Le vittime sono invece 93 in calo rispetto alle 105 di ieri. Sono stati eseguiti in tutto, tra antigenici e molecolari, 389.576 tamponi. Il tasso di positività è oggi del 25,17% contro il 26,01% di 7 giorni fa (-3,3%). Negli ultimi 7 giorni (3-9 luglio) il tasso di positività medio è stato del 28%, in crescita del 5,9% rispetto alla settimana precedente (26 giugno-2 luglio).. Sono 344 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, 17 in meno rispetto a ieri. Gli ingressi giornalieri sono 41. I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.864, 232 in più di ieri. I dati su Lab24.

In Lombardia 12.646 casi e 29 morti

Sono 12.646 i nuovi casi di Covid in Lombardia, a fronte di 54.485 tamponi effettuati, di cui è risultato positivo il 23,2%. Nelle ultime 24 ore sono morte 29 persone, per un totale di 40.952 decessi nella regione da inizio pandemia. Salgono a 27 (+2) i pazienti in terapia intensiva. Aumentano anche i ricoverati nei reparti Covid ordinari: oggi 1.263, 44 più di ieri.

In Toscana 5.071 nuovi positivi, 2 decessi

In Toscana sono 5.071 i nuovi casi Covid (845 confermati con tampone molecolare e 4.226 da test rapido antigenico) registrati nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 1.255.695 dall'inizio dell'emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,3% e raggiungono quota 1.168.955 (93,1% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 1.924 tamponi molecolari e 19.445 tamponi antigenici rapidi, di questi il 23,7% è risultato positivo. Sono invece 6.311 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui l'80,4% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 76.511, +2,8% rispetto a ieri. I ricoverati sono 639 (8 in più rispetto a ieri), di cui 21 in terapia intensiva (6 in meno). Oggi si registrano 2 nuovi decessi: un uomo e una donna con un'età media di 80,5 anni.

In Friuli Venezia Giulia 2.057 nuovi casi e 3 decessi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su un totale di 8.874 test e tamponi sono state riscontrate 2.057 positività al Covid 19. Nel dettaglio, su 2.956 tamponi molecolari sono stati rilevati 384 nuovi contagi. Sono inoltre 5.918 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono emersi 1.673 casi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6 (stabili), mentre i pazienti ospedalizzati in altri reparti sono 175 (+6). Lo rende noto la Direzione centrale salute della Regione Fvg nel bollettino quotidiano. Si registrano i decessi di 3 persone, rispettivamente in provincia di Udine, Trieste e Gorizia. Il numero complessivo delle persone decedute dall'inizio della pandemia è 5.181: 1.295 a Trieste, 2.428 a Udine, 978 a Pordenone e 480 a Gorizia. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al virus complessivamente 416.538 persone.

CRESCITA NUOVI CASI SU BASE SETTIMANALE I puntini sono: casi giornalieri del giorno/casi giornalieri dello stesso giorno della settimana precedente. La curva rappresenta la media mobile a 7 giorni. Se il dato è superiore a 1 vuol dire che i contagi sono in crescita

Nel Lazio 9.808 casi e 8 morti, tasso al 28,2%

“Oggi nel Lazio su 4.705 tamponi molecolari e 30.074 tamponi antigenici per un totale di 34.779 tamponi, si registrano 9.808 nuovi casi positivi (-300), sono 8 i decessi (-6), 814 i ricoverati (+18), 65 le terapie intensive (-8) e +7.183 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 28,2%. I casi a Roma città sono a quota 4.809. Timida frenata nei contagi, attendiamo il consolidamento del dato”. Lo comunica in una nota l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato.